CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emekli maaşlarına ilişkin "Emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekir ya da yüzde 90 gibi bir oran tespit edilebilir. Böylelikle sürekli olarak emeklilerinin iktidar sahiplerinin gözünün içine bakma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olur. Çok gecikmeden emekli aylıklarının ne kadar olacağının belirlemesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyet biran önce ortadan kaldırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Karatepe, şunları söyledi:

"EMEKLİLER NE KADAR MAAŞ ALACAKLARINI BİLMİYOR"

"Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen emekliler ne kadar emekli aylığı alacağını henüz bilmiyor. Emekli aylıklarının belirlenebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor ama bu konuda iktidar tarafından henüz bir adım atıldığını görmüyoruz. Eğer bir düzenleme yapılmazsa sadece 2023 yılının son altı ayında ortaya çıkan yüzde 37,6'lık artış Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Buradan ortaya çıkacak ücretin de yetersiz olacağını biliyoruz. Üstelik bu artışın kök aylığa yansıtılacağı için bugün kök aylığı 7 bin 500 TL'nin oldukça altında olan milyonlarca emeklinin aylığında belirgin bir farklılığa yol açmayacak bir artış seviyesi ile karşı karşıya kalabiliriz.

"EMEKLİLERİN MAĞDURİYETİ ACİLEN GİDERİLMELİ"

Bugün 7 bin 500 TL en düşük emekli aylığı alanların almaya devam edecekleri tutar 7 bin 500 TL'nin üstünde olabilir. Dolayısıyla bu konudaki yasal düzenlemenin biran önce yapılması emeklilerin mağduriyetinin acilen ortadan kaldırılması gerekiyor. Fakat bugün yaşadığımız durum bize gösteriyor ki emeklilerin ne kadar aylık alacağı iktidar sahiplerinin insafına bırakılmış durumdadır. Bu durumun değişmesi gerekiyor. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekir ya da yüzde 90 gibi bir oran tespit edilebilir. Böylelikle sürekli olarak emeklilerin iktidar sahiplerinin gözünün içine bakma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olur. Çok gecikmeden emekli aylıklarının ne kadar olacağının biran önce belirlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyetin biran önce ortadan kaldırılması gerekir."