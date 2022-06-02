CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti - Haberler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da pazar esnafını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da pazar esnafını ziyaret etti.

Öztrak, partisinin il binasında belediye başkanları ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Köprübaşı mevkisinde kurulan semt pazarını gezen Öztrak, esnafla sohbet etti.

Öztrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Hükümetin ekonomiyi yönetemediğini savunan Öztrak, "İşlerin yönetilememesi nedeniyle bugün Türkiye çok büyük bir pahalılıkla karşı karşıya." dedi.

Öztrak, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sürdüğünü pazarcı esnafının da bundan dert yandığını ifade etti.

Ziyaretlerinde Öztrak'a CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve partililer eşlik etti.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak Tekirdağ Güncel Haberler

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