CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: 'Yıkılmayan son kaleyi kimse yıkmayacak'

Haber: İleyda ÖZMEN / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "CHP 12 Eylül'de askeri darbelere boyun eğmemiş bir siyasi partidir. Bunlara da boyun eğmeyecek. Ne Ekrem İmamoğlu ne CHP bir adım geriye atmayacaktır. Yıkılmayan son kaleyi kimsenin gelip de yıkmasına ne biz izin vereceğiz ne de halk izin verecek" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandığı bugün saat 08.00'de kuruldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği ön seçimde, parti genel merkezine de sandık kuruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, genel merkezdeki kalabalığa ilişkin şunları söyledi:

"973 ilçede 81 il merkezinde şu anda milyonlarca vatandaşımız sandık başında. Bizim genel merkeze herhangi bir çağrımız yoktu. Genel merkezde iki tane sandık kurmuştuk. Manzarayı görüyorsunuz sabahtan beri vatandaşlarımız demokrasiye, adalete, Cumhuriyet'e ve Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyorlar. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu'nun dört bir yanında çoban ateşi yakılmıştır. Bu saatten sonra bu toplumun karşısında, bu halkın karşısında kravatlı postallılar duramazlar, durma şansları kalmamıştır. CHP 12 Eylül'de askeri darbelere boyun eğmemiş bir siyasi partidir. Bunlara da boyun eğmeyecek. Ne Ekrem İmamoğlu ne CHP bir adım geriye atmayacaktır. Yıkılmayan son kaleyi kimsenin gelip de yıkmasına ne biz izin vereceğiz ne de halk izin verecek."