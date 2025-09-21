CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Olağanüstü Kurultayı Değerlendirdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultaya'nı değerlendirirken, "İradenin kendisinde olduğunu, tartıştırılmak istenen kurultaydaki iradeyle bugünkü iradesinin aynı şekilde devam ettiğini, CHP üzerinde kimsenin oyun oynamaya kalkmaması gerektiğini, CHP'nin 102 yıllık tarihi boyunca bu tarz mücadelelere karşı hep ayakta kaldığını, hiçbir zaman bileğinin bükülmediğini, CHP'nin genel başkanını sadece ve sadece kendisinin değiştirebileceğini bugün yeniden bu salonda kurultay delegelerimizin ifade edeceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Karasu, şunları kaydetti:

"Genel Merkeze müdahale etme isteklerine karşı Kurultay delegelerimiz iradeye el koydular ve Olağanüstü Kurultay için imza verdiler. Kurultay delegelerimizden gelen irade doğrultusunda şu anda CHP'nin en üst organı bugün burada yeniden genel başkanımız Özgür Özel'i, parti yönetimini belirleyecek. İradenin kendisinde olduğunu, tartıştırılmakistenen kurultaydaki iradeyle bugünkü iradesinin aynı şekilde devam ettiğini, CHP üzerinde kimsenin oyun oynamaya kalkmaması gerektiğini, CHP'nin 102 yıllık tarihi boyunca bu tarz mücadelelere karşı hep ayakta kaldığını, hiçbir zaman bileğinin bükülmediğini, CHP'nin genel başkanını sadece ve sadece kendisinin değiştirebileceğini ve bu iradeyi de 38. Olağan Kurultay'da gösterdiğini bugün yeniden bu salonda kurultay delegelerimizin ifade edeceğini görüyoruz. Çünkü CHP kurultay delegelerimizin değişim talebinden sonra 31 Mart seçimlerinde birinci parti oldu. Yüzde 38 oranına ulaştı. Şu anda tüm anketlerde yine birinciliğini koruyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde AKP iktidarının sonunu getirecek ve CHP'li bir ismi Çankaya Köşkü'ne götürecek olan irade de yine Kurultay delegelerimizin, değişim kurultayı ile koymuş olduğu iradededir. Burada da yine aynı şekilde birlik içinde, beraberlik içinde kucaklaşarak yine hep beraber Anadolu'nun dört bir tarafına giderek kongrelerimizi tamalayacağız. Biliyorsunuz ilçe kongrelerimiz devam ediyor. Olağan kongrelerimiz devam ediyor. İl kongrelerimizi yapacağız. Kasım ayında büyük ihtimalle yeniden olağan kurultayımızı toplayarak CHP'nin iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz."