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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de Büyüyen İki Şey Var: Yoksulluk ve Zenginlerin Serveti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2023 yılı büyüme verilerine ilişkin açıklama yaparak, Türkiye'de büyüyenin yoksulluk ve zenginlerin serveti olduğunu belirtti. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların çöpten sebze-meyve topladığına dikkat çeken Bulut, ekonomik büyümenin vatandaşa yansımadığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2023 yılı büyüme verilerine ilişkin, "Çarşıda pazarda fiyatlar ateş pahası. Vatandaş yüksek enflasyonist ortamda geçinemediği için çöpten sebze-meyve topluyor. Semt pazarlarında gündüz gözüyle alışveriş yapan tek tük vatandaş kaldı. Herkes fiyatlar düşsün diye akşam pazarını bekliyor. Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan 2023 büyüme verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yüzde 4,5 oranındaki büyümede, büyüyenin Türkiye ekonomisi değil zenginlerin servetinin olduğunu kaydeden Bulut, ekonomik büyümenin vatandaşa yansımadığını belirtti. Bulut'un açıklaması şöyle:

"Zengini daha da zengin eden, yoksulun gırtlağına çöken Erdoğan, 10 bin lira maaşa talim eden emekliye 'dişinizi sıkın' diyor. Sefalete mahküm ettikleri emeklinin hakkını zengine veriyor. Şubat ayında açlık sınırı 16 bin 257 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı ise 53 bin liraya yaklaştı. Emeklinin çektiği sıkıntıyı biliyorsanız, adaletsizlik olduğunu söylüyorsanız, '10 bin lira yeterli değil' diyorsanız seyyanen zammı da yapacaksınız.

Çarşıda pazarda fiyatlar ateş pahası. Vatandaş yüksek enflasyonist ortamda geçinemediği için çöpten sebze-meyve topluyor. Semt pazarlarında gündüz gözüyle alışveriş yapan tek tük vatandaş kaldı. Herkes fiyatlar düşsün diye akşam pazarını bekliyor. Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti."

Kaynak: ANKA / Güncel

Burhanettin Bulut Türkiye Politika Ekonomi Güncel Haberler

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