CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, Veli Ağbaba ile Birlikte Türk İş'te: "Yapılacak Görüşmelerde, Yılda Bir Kez Yapılacak Olan Asgari Ücret Zammı...

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinden önce, bugün Ankara'da TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve hafta sonu yapılan Genel Kurul'da seçilen yeni TÜRK İŞ yönetimini ziyaret etti.

Atalay, Taşcıer ve Ağbaba ile birlikte; görüşmenin ardından açıklama yaptı. Ergün Atalay, şunları söyledi:

"İLK DEFA KOMİSYONDA DÖRT TANE İŞÇİ TEMSİL EDECEK"

"Bu pazartesi günü asgari ücret görüşmeleri başlayacak. İlk defa komisyonda, dört tane işçi arkadaşımız temsil edecek. Bir tanesi Çorum'dan, enerji işçisi. Bir tanesi Cankurtaran'dan, kar temizlemeden karayolları işçisi. Bir tane kızımız, alışveriş merkezi işçisi. Adana'dan da bir kızımız var o da sağlık işçisi. Türkiye'deki tüm asgari ücretliler adına masada onlar olacak… Biz de toplantının başında olacağız, ama sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecekler. Komisyon, toplantıdan sonra buraya gelecek. Buradaki yönetimle beraber toplantı yapacağız. Sonra ellerindeki bilgileri, belgeleri; TÜRK İŞ Başkanlar Kurulu'na sunacağız

Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Her sene aynı şey oluyor. Bundan iki-üç gün evvel, TÜRK İŞ Kongresi'nde arkadaşımızın biri bana sordu, ben de dedim ki, 'Pazarlık açlık sınırında olmaz, onu konuşmanın bir anlamı yok.' Konuştuğum iki kelimeydi. Sonra bazı yerlerde yer aldı, dediler ki TÜRK İŞ Başkanı… Ne ağzımdan böyle bir söz çıktı… Ama maalesef her sene… Hiç alışmadım. Alışmaya da niyetim yok. Olmayan meseleler… Yani ülkedeki çalışma şartları ortada, ücret ortada, marketlerde pazarda fiyatlar ortada, asgari ücretlinin alım gücü ortada, emeklinin alım gücü ortada. Bunun kararını komisyon, Başkanlar Kurulu, yönetim; her sene nasıl yönettiyse yürütecekler. Ama bu sene tamamını komisyon üyeleri… Beraber olacaklar, bir tane sendikacı olmayacak. Başında bir tek Ramazan Bey var. Bunları buraya getirecekler. Başkanlar Kurulu'nda alacağımız karar doğrultusunda hareket ederiz.

"BUGÜNE KADAR TOPLUMUN RAZI GELMEDİĞİ, İÇİMİZE SİNMEYEN HİÇBİR İŞİ YAPMADIK"

Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir işi yapmadık. 40 senedir bu işi devam ediyor. Toplasanız, uzlaşı ile beş kere çıkmıştır. Onun dışındakiler uzlaşı ile çıkmadı. Asgari ücretlilerin yüzde 99'u örgütsüz insanlar. Komşumuz, arkadaşımız; kasapta, manavda, terzide çalışan insanlar. Bunların zor şartlarda geçindiğini ben de biliyorum, buradaki değerli CHP'nin yöneticileri de biliyor, Türkiye de biliyor.

Zaman zaman bir şey ifade ediyorum: 'Enflasyonu durdursunlar; kiraya, ete süte zam gelmesin; asgari ücreti de konuşmanın bir anlamı yok o zaman.' Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara. Bu sürdürülebilir bir iş değil."

Gamze Taşcıer ise şunları söyledi:

"Pazartesi başlayacak olan, tüm Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir asgari ücret tespit sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Türkiye'de şu an asgari ücret, adeta norm ücret halini aldı. Biz de bugün CHP olarak asgari ücret noktasında bakış açımızı, kamuoyu ile paylaştık. Bugün bu enflasyon ortamında, Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda; asgari ücret ile ilgili bir rakam belirtmek, sadece sayıdan ibaret.

Bundan iki yıl önce asgari ücret, 2800'lü rakamlardayken, vatandaşın alım gücü daha çokken; bugün kat be kat artmasına rağmen aynı vatandaşın kursağından gıdası, barınması, yaşam koşulları bir bir geri alınıyor. Bu nedenle biz CHP olarak bu dönem, asgari ücreti sadece rakamlar üzerinden tartışmanın tek başına bizi işçinin, emekçinin insan onuruna yaraşır bir gelir elde etmesini sağlamayacağını; bu nedenle konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu ifade ettik.

"GERİ ADIMIN ATILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Biz, umuyoruz; pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret zammı ile ilgili bir geri adımın atılması gerektiğine inanıyoruz. Asgari ücrete yılda iki defa zam yapmak; emekçi daha çok kazansın, daha çok emeğinin karşılığını alsın anlayışı ile mi yoksa kötü ekonomi nedeniyle alım gücünün her geçen gün azalıyor olmasından dolayı bir zorunluluk muydu? Bir zorunluluk olduğu için bugünden bir 'tek asgari ücret zammı yapılacak açıklaması', maalesef bugün açıklayacağınız bir asgari ücretin bir ay sonra açlık sınırının altında kalacağı gerçeğini örtmüyor.

Emekçilerin taleplerini sahada olan işçilerin anlatıyor olması çok kıymetli. Biz de inanıyoruz ki insan onuruna yaraşır bir ücretle, o masadan bir sonuç çıkacak. Ama şunu da ifade edelim: Sadece rakamlara bağlı kalmak doğru değil. ILO sözleşmelerinden, grev hakkına, vergi dilimindeki adaletsizlikten damga vergisi gibi birçok başlığa… Bizim bugünden itibaren konuşmamız gereken çok daha fazla konu var. CHP olarak emekten, emekçiden, hakça bölüşümden taraf olduğumuzu bir kez daha yinelemiş olalım."

Atalay, gazetecilerin, asgari ücrete yılda bir zam açıklaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüş görüşmediği yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir görüşmem olmadı. Dün, Çalışma Bakanı buraya 'hayırlı olsun'a geldi. Çalışma Bakanı'na, 'asgari ücret niye iki dönemdir, iki kere görüşülüyor, Türkiye'nin ekonomik şartları iyi gitmediği için…' Enflasyonu durdursunlar, yılda bir kere olsun; bir mahzuru yok. Ama fiyat artışı devam ettiği müddetçe, bir kere bu meseleyi görüşmek doğru değil. Niye iki kere? İnsanların alım gücünün biraz daha toparlaması için yapılan bir şey. Ama Cumhurbaşkanı ile böyle bir görüşmemiz olmadı."

İşçiler için kira yardımı benzeri başka konuların da toplu sözleşme masasında gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Atalay, "Bu, kamu sözleşmesi gibi değil. Asgari ücretlinin kira ödediğini ülkeyi yönetenler de biliyor, biz de biliyoruz. Ama bunlarla ilgili normal bir sözleşme pazarlığı yapma imkanı yok. O masada 15 kişi var, biz 5 kişiyiz. 35 kere hayır demişiz, greve yapma imkanı yok, lokavt yapma imkanı yok. Böyle bir tablo. Geçim şartlarının zor olduğunu, kiraların fahiş bir şekilde arttığını biz de söylüyoruz, arkadaşlarımız da söylüyor. Asgari ücretliler bunu masada söyleyecek, ben de söylemeye devam ediyor" karşılığını verdi.