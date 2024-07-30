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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının güvenli olmadığını belirtti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının güvenli olmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Özçağdaş, binanın güvensiz olduğunu ve çalışmaya uygun olmadığını belirtti. Ayrıca binanın Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve bir deprem durumunda çalışanların güvende olmadığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının güvenli olmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

CHP'li Suat Özçağdaş, eğitim sendikaları üyeleriyle Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Özçağdaş, binayla ilgili haklı bir talep olduğunu söyleyerek, "Bu binayla ilgili iki tane sorun var. Birincisi ve asıl önemli olan bu bina güvenli bir bina değil. Bu bina bir başka kamu kurumu tarafından güvensiz olduğu için boşaltılmış bir bina. Temelinde ve kendisinde problem var. İkincisi çalışmaya da müsait değil. Eski bir misafirhane, yangın merdivenleri kapalı, odalar uygun değil. 200 kişi buraya sokulmuş. Asansörleri yok. Dolayısıyla engelli bir vatandaş buraya gelse yukarı çıkamaz. Onlarca sorun var burada. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri ve muhtemelen bakanlığın en kalabalık ilçe personelinin olduğu yer burası. 200 kişi var burada. Ben buradan Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Hani buluşuyor ya öğretmenler ile Sayın Bakan. Buyursun gelsin. Burada bir Milli Eğitim Müdürlüğü olur mu, baksın. Sayın Bakan lütfen iş sağlığı güvenliği denetimlerinde ne demişler, baksın. Burada canlardan bahsediyoruz. Bu ülke bir deprem ülkesi. Ben şahsen yıllarca deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışmış bir arkadaşınızım. Yani bu ülkede bir deprem daha olsa bu 200 arkadaşımız burada çalışıyor olsalar, sonra ne diyeceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi fıtrat mı diyeceğiz buna? Buradan bir kere daha sesleniyorum Sayın Bakanım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadroları, genel müdürlerim, burada sizin çalışanlarınız var. Yasal olarak sorumlu olduğunuz, insani olarak sorumlu olduğunuz insanlar var. Bu insanlar güvensiz bir binada çalışmaya mahkum edilmiş durumdadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Suat Özçağdaş Türkiye Çankaya Deprem Güvenlik Politika Güncel Haberler

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