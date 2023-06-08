CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer: Aşırı doğa olaylarına karşı direncimizi artırmalıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Amasya, Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinin doğal afetlere karşı hassas kentlerin dirençsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, aşırı doğa olaylarına karşı direncimizi artırmak için önlemler almalı, sakınım planları oluşturmalı ve kentsel yapıyı buna göre kurgulamalıyız dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, "Aşırı doğa olaylarına karşı direncimizi artırmak için önlemler almalı, sakınım planları oluşturmalı ve kentsel yapıyı buna göre kurgulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, Amasya, Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinin doğal afetlere karşı hassas kentlerin dirençsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Plansız yapılaşmanın, kentsel ve kırsal kesimin yeni iklim koşullarına uyumlu olmayışının, yanlış su yönetiminin bu tür felaketlerin artmasına sebep olduğunu aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Yaşananlardan ders almalıyız. Aşırı doğa olaylarına karşı direncimizi artırmak için önlemler almalı, sakınım planları oluşturmalı ve kentsel yapıyı buna göre kurgulamalıyız. Afet sonrasında sadece görsel düzeltmelerle yetinmek yerine, gerçek çözümleri hayata geçirmeliyiz. Ön tedbirlilik ilkesine uygun şekilde hareket edilmeli ve afetlere karşı direncimizi artırmalıyız."