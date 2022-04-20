CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İzmir'de kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu Açıklaması

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Herkesin sözünü söylediği, parlamentoya istediği temsilciyi gönderdiği öyle parti kapatmanın falan olmadığı, demokrasinin kuralları neyse birebir çalıştığı sistemi hep birlikte kuracağız." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka'nın Örnekköy Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanındaki 3. ve 4. etabının temel atma törenine katılan Salıcı, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Salıcı, inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı kentsel dönüşüm yapmanın zor olduğu bir dönemi yaşadıklarını ifade etti.

İktidarın altılı masadan çekindiğini savunan Salıcı, şunları kaydetti:

"Altılı masayı duydukları zaman böyle kendilerini bir anda başka bir ortamda hissediyorlar. İstiyorlar ki o altılı masa bir araya gelemesin. Hiç kurulmasaydı keşke ama kuruldu. Bundan sonra nasıl bozarız onun hesabını yapıyorlar. Biz Türkiye'yi dönüştüreceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemle buluşturacağız. Sözümüz neyse onu parlamentoya aynen yansımasını sağlayacak şeffaf, adil ve güçler ayrılığına dayanan bir sistemi kuracağız. Bu tek adam rejimi gidecek. Türkiye tek adamla yönetilemeyecek kadar köklü, kültürlü ve büyük bir ülke. Herkesin sözünü söylediği, parlamentoya istediği temsilciyi gönderdiği öyle parti kapatmanın falan olmadığı, demokrasinin kuralları neyse birebir çalıştığı sistemi hep birlikte kuracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesinin 344 milyon dolarlık kredisini onaylamadığını iddia eden Salıcı, "Bu kredinin onaylanması lazım. Belediye bunu vatandaşın lehine kullanacak. Sayın Erdoğan, o işi çözün ve uzatmayın. Yoksa biz seçimi kazanıp geldiğimizde o krediyi zaten imzalayacağız. Onun için işi bize bırakmayın." diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eşitlikçi, adil, refah için üreten bir Türkiye'nin temellerini hep birlikte attıklarını dile getiren Böke, "Karanlığın içinde büyük bir umut var. Bu umut istişareyle, uzlaşıyla iş yapan siyaset anlayışıdır. Bu umut bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarın Milli İttifak ile var edeceği demokratik düzenin ta kendisidir." şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. etabında 584 konut 27 iş yerinin, 4. etabında ise 380 konut ve 27 iş yerinin temelini attıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından harca ilk temel atıldı.

Törene, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko, Özcan Purcu, belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.