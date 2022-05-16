CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Haberler

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Öztrak, PM gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiğini ve sorunlar yumağıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

"Bu sorunların yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkımın sorumlusu Erdoğan'dır." diyen Öztrak, inanç ve azimle bu sorunları aşmaya kararlı olduklarını söyledi.

Faik Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partimizin İstanbul İl Başkanının uğradığı haksızlığın muhatabı sadece partimiz değil, demokrasi özlemi içinde olan tüm Türkiye'dir. Koltuğunu korumak ve iktidarını sürdürmek için mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden medet umanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Halkımızın şunu çok iyi bilmesini isteriz, her türlü karanlık odağa, mafyaya, çetelere, paramiliter yapılara karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz.

Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. Halkımızla beraber otoriter saray yönetimine sandıkta son vereceğiz. Öte yandan ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç iki yıl içerisinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz. Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz."

"Milletin Sesi" mitingi 21 Mayıs'ta İstanbul'da

Siyasi ve ekonomik tercihlerini halktan yana kullanacaklarını ifade eden Öztrak, hak temelli sosyal devleti inşa edeceklerini söyledi.

Milletin uğradığı zararları telafi edeceklerini, liyakatli kadrolarla halkın sorunlarının çözüme kavuştuğu bir düzen kuracaklarını dile getiren Öztrak, adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye'ye getireceklerini kaydetti.

Öztrak, "Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi büyütmek için 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da saat 18.00'de Maltepe Meydanı'nda yapacağımız 'Milletin Sesi' mitingimizde milletimizle bir kez daha buluşuyoruz." dedi.