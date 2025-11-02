Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: "19 Mart'tan Bu Yana Adalet ve Özgürlük İçin Mücadele Eden Eda Saraç'ın Yanındayız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "19 Mart’tan bu yana tutsakların sesi olan, adalet ve özgürlük için mücadele eden Eda Saraç’ın yanındayız. Eda için, adalet için, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

(ANKARA)- CHP Genel başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "19 Mart'tan bu yana tutsakların sesi olan, adalet ve özgürlük için mücadele eden Eda Saraç'ın yanındayız. Eda için, adalet için, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel başkan Yardımcısı Suar Özçağdaş, tiyatrocu Eda Saraç'ın serbest bırakılması çağrısı yaparak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Eda Saraç, 25 Ekim'de tiyatro oyununa gitmek isterken, Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından darp edilip ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ertesi gün serbest bırakılması gerekirken, hiçbir somut delil olmadan yalnızca bir tutanakla tutuklandı! Yaşanan hukuksuzluk ve keyfiyet cezaevinde de devam ediyor. Ailesi tarafından salı günü cezaevi yönetimine teslim edilen kişisel eşyaları hala kendisine ulaştırılmadı. Bu hukuksuzluk derhal son bulmalıdır. 19 Mart'tan bu yana tutsakların sesi olan, adalet ve özgürlük için mücadele eden Eda Saraç'ın yanındayız. Eda için, adalet için, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Sanatçı Eda Saraç, sahnesine yetişmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı nedeniyle kurulan bariyerlere itiraz ettiği için gözaltına alınmış, ardından "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.