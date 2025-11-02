CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: "19 Mart'tan Bu Yana Adalet ve Özgürlük İçin Mücadele Eden Eda Saraç'ın Yanındayız"

(ANKARA)- CHP Genel başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "19 Mart'tan bu yana tutsakların sesi olan, adalet ve özgürlük için mücadele eden Eda Saraç'ın yanındayız. Eda için, adalet için, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel başkan Yardımcısı Suar Özçağdaş, tiyatrocu Eda Saraç'ın serbest bırakılması çağrısı yaparak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Eda Saraç, 25 Ekim'de tiyatro oyununa gitmek isterken, Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından darp edilip ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ertesi gün serbest bırakılması gerekirken, hiçbir somut delil olmadan yalnızca bir tutanakla tutuklandı! Yaşanan hukuksuzluk ve keyfiyet cezaevinde de devam ediyor. Ailesi tarafından salı günü cezaevi yönetimine teslim edilen kişisel eşyaları hala kendisine ulaştırılmadı. Bu hukuksuzluk derhal son bulmalıdır. 19 Mart'tan bu yana tutsakların sesi olan, adalet ve özgürlük için mücadele eden Eda Saraç'ın yanındayız. Eda için, adalet için, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Sanatçı Eda Saraç, sahnesine yetişmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı nedeniyle kurulan bariyerlere itiraz ettiği için gözaltına alınmış, ardından "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.