CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Meşruiyetimizi Halktan Alıyoruz

Haber : Gülara SUBAŞI Kameraman: Dursun ALKAYA

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Turkiye'nin her hafta başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu haftaki adresi Bolu...Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şunları söyledi:

"Biz meşruiyeti Washington'da aramıyoruz. Beyaz Saray'da 'Oval Ofiste' aramıyoruz ya da birilerini meşrulaştırmak için fotoğraf karesine girmiyoruz. Biz meşruiyeti halktan alıyoruz, seçmenden alıyoruz. Demokratik meşruiyetin asıl alınacağı yer seçmen iradesidir, seçmen rızasıdır. Bu meydanları 59 mitingdir doldurmaya devam ediyoruz. Bolu'da da yine dolduracağız. Arkasından da kampımız var biliyorsunuz Abant'ta. Milletvekillerimizle, MYK üyelerimizle önümüzdeki dönemin stratejilerini konuşacağız, planlayacağız. Ne yaptık, ne yapıyoruz onu konuşacağız."