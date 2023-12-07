CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, TTK ve TDK'nın Taşınmasına Karşı Çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Kültür ve Turizm Bakanı Koza Yardımcı, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yeni binaya taşınma kararına karşı çıktı. Yardımcı, kurumların tarihi önemini vurgulayarak, eserlerin zarar görebileceğini ve araştırmacıların erişiminin zorlaşacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u projeden vazgeçmeye davet etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Kültür ve Turizm Bakanı Koza Yardımcı, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 2024 mart ayı içerisinde Beytepe'deki yeni binaya taşınma kararına ilişkin "1980 yılında Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık görülen TTK Binası ve 1988 yılında Ulusal Mimarlık Ödülleri Yapı Dalı Ödülü'ne layık görülen TDK Binası'nın taşınması kabul edilemez. Bugün mevcut binasında özenle korunan, özel yangın algılama sistemi olan TTK Kütüphanesi ve Arşivi korunmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u bu projeden vazgeçmeye davet ediyoruz. Atatürk'ün mirası olan kurumlarımıza sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Kültür ve Turizm Bakanı Koza Yardımcı, Ankara Beytepe'de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) binasının inşa sürecinin bitmesiyle birlikte TTK ve TDK'nin 2024 mart ayı içerisinde yeni binaya taşınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yardımcı, şunları kaydetti:

"TTK VE TDK'NIN TAŞINMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Atatürk'ün önderliğinde 1931 yılında TTK, 1932 yılında TDK kurulmuştur. Kurumların Erken Cumhuriyet döneminde açılmış olması bize kurucu kadronun Türk tarihi ve diline verdiği önemin göstergesi olması, bu kurumların ülkenin sahip olduğu mirasları araştırma ve ön plana çıkarma gayesiyle açıldığını göstermesi bakımından önemlidir. 1980 yılında 'tarihsel içerikle uyum araştırması başlığı altında; çağdaş yapı teknolojisini geleneksel fikir ve ilkelerle birleştiren mimari anlatım biçimine giden yolda olumlu bir aşama oluşturduğu' gerekçesiyle Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık görülen TTK Binası ve 1988 yılında Ulusal Mimarlık Ödülleri Yapı Dalı Ödülü'ne layık görülen TDK Binası'nın taşınması kabul edilemez.

"ESERLER TAŞINIRKEN ZARAR GÖREBİLİR"

Kütüphane ve arşivde önemli yazma ve telif eserler var. Sözgelimi Namık Kemal'in mektupları, Ziya Gökalp'e ait çeşitli yazı, evrak; Mehmet Emin Yurdakul'un yazıları kütüphane koleksiyonunda yer almaktadır. Bu eserler taşınırken zarar görebilir. Bilhassa Türk-İslam devrine ait estampajlar koleksiyonun eşsiz parçaları ve bunların taşınması mümkün değil. TTK'nin giriş holündeki Atatürk büstü dönemin önemli heykeltıraşı Avusturyalı Joseph Thorak'a ait. Bu büstün kuruma gelişi Atatürk'ün isteği ile olmuş ve sembolik bir bedelle kurum için satın alınmıştır. TTK hem sahip olduğu bina hem kütüphane ve arşivi hem de içindeki özel parçalarla birlikte olduğu gibi korunmalıdır.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'U BU PROJEDEN VAZGEÇMEYE, TTK İLE TDK'Yİ KORUMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bugün mevcut binasında özenle korunan, özel yangın algılama sistemi olan TTK Kütüphanesi ve Arşivi korunmalıdır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u bu projeden vazgeçmeye, Uluslararası Ağa Han Ödülü'ne sahip TTK ile Ulusal Mimarlık Ödülleri Yapı Dalı Ödülü'ne layık görülen TDK'yi korumaya davet ediyoruz. Atatürk'ün mirası olan kurumlarımıza sahip çıkacağız."

Söz konusu iki kurumun Beytepe'deki yerleşkeye taşınması sebebiyle araştırmacıların kurumlara erişimini zorlaştıracağını söyleyen Yardımcı, bugün Ankara'nın merkezinde yer alan iki kuruma erişim oldukça kolay ve rahatken Beytepe yerleşkesine ulaşımın zor olduğu da göz önüne alınırsa araştırmacıların kurumlara erişmesinin zorlaşacağını ve hatta pek çok araştırmacıyla kurumların bağının kopacağını ön görmenin mümkün olduğunu vurguladı.