CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: TOKİ mağduru vatandaşlar isyan ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iktidarın 4 yıl önce başlattığı konut projesi kapsamında Tuzla'da yapımı tamamlanan evlerin fiyat ve taksitlerinin yeniden hesaplandığını ve aylık taksitlerin 15-21 bin liraya yükseltildiğini belirterek, "TOKİ mağduru vatandaşlar isyan ediyor. 4 yıl boyunca oyalandılar, şimdi de kendilerine birkaç milyon liralık evlerin satılmasını kabul edemiyorlar. Ödeme durumları da yok. Çoğu vazgeçiyor. Dar gelirlilerin bu ödemeyi yapabilmesi mümkün değil. Aylık taksitler asgari ücretin çok üzerinde. Böyle sosyal konut olmaz. TOKİ rant peşinde, projeler peşinde koşacağına vatandaşa gerçek anlamda sosyal konut inşa etmeli" dedi.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2019 yılında iktidar tarafından başlatılan '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Tuzla'da yapımı tamamlanan konutların fiyatlarının yükseltilmesi nedeniyle hak sahibi vatandaşların zor durumda kaldığını ifade etti. Karabat, yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK DEFA BARINMA VE NİTELİK BESLENME KRİZİ ÇIKARAN AKP, SORUNLARI BÜYÜTMEKTEN ÖTEYE GİDEMİYOR"

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa barınma ve nitelik beslenme krizi çıkaran AKP, sorunları büyütmekten öteye gidemiyor. Şimdi de 'sosyal konut yapıyorum' diye vatandaşın aklıyla dalga geçiyor. TOKİ'nin 2019'da başlattığı '100 Bin Sosyal Konut Projesi' için İstanbul Tuzla'da 5 bin 750 konut yapılacaktı. 4 yıl geçti proje ilerlemiyor. Sözde 1-1 buçuk yıl içinde bitecekti.

"2019'DA ERDOĞAN, 'AYLIK 894 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ' DEMİŞTİ. ŞİMDİ AYLIK TAKSİTLER 15-21 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Dar gelirli vatandaşlar barınma kriziyle cebelleşirken AKP umut tacirliği yapıyor. Halka yalan söylemekten utanmıyorlar. Tek tek anlatalım: 2019'da proje ilan edildiğinde Erdoğan ne demişti: 'Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.' Proje ilan edildiğinde o dönemki hesaplamalarla 2+1 ve 3+1 evlerin fiyatları 200 bin TL civarındaydı. Başta Erdoğan olmak üzere AKP'li Bakanlar Murat Kurum ve Berat Albayrak, öve öve bitiremiyorlardı. Kira öder gibi ev sahibi olunacağını söylüyorlardı. Şimdi Tuzla'daki biten kısım için yeni fiyat listesi yapıldı. 2+1 evlerin fiyatları 2,7-3 buçuk milyon TL, aylık taksitleri de 13-17 bin TL arasında değişiyor. 3+1 evlerin fiyatları 3-4 milyon TL civarında. Aylık taksitler de 15-21 bin TL arasında değişiyor.

"TOKİ RANT PEŞİNDE KOŞACAĞINA VATANDAŞA GERÇEK ANLAMDA SOSYAL KONUT İNŞA ETMELİ"

TOKİ mağduru vatandaşlar isyan ediyor. 4 yıl boyunca oyalandılar, şimdi de kendilerine birkaç milyon liralık evlerin satılmasını kabul edemiyorlar. Ödeme durumları da yok. Çoğu vazgeçiyor. Dar gelirlilerin bu ödemeyi yapabilmesi mümkün değil. Aylık taksitler asgari ücretin çok üzerinde. Böyle sosyal konut olmaz. TOKİ rant peşinde, projeler peşinde koşacağına vatandaşa gerçek anlamda sosyal konut inşa etmeli."