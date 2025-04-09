CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: "Erdoğan'ın Büyük Planı, 'Doğu Akdeniz Boru Hattı' Pazarlığı"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Doğu Akdeniz'deki doğal gazın Avrupa'ya transferi için gereken boru hattının karadan, yani Türkiye'den geçmesi gerektiğini belirterek, "Projede en hassas kısım Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye tarafından tanınması. Türkiye Kıbrıs'ta garantör ülke ve Erdoğan bundan feragat etmeyi planlıyor. Erdoğan işte elinde bu kozla pazarlık yapıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından, "Erdoğan'ın büyük planı, Doğu Akdeniz Boru Hattı Pazarlığı" başlıklı açıklama yaptı.

Karabat, "Türkiye'yi yıllardır derin bir ekonomik ve siyasi krize sokan Erdoğan, halk desteğini kaybettiği için umudu dışarıda arıyor. Erdoğan'ın kiminle pazarlık yaptığını aşağıda okuyacaksınız" ifadeleriyle şunları kaydetti:

"Esad'ın devrilmesiyle Doğu Akdeniz enerji planları yeniden masaya yatırıldı, bölgede inşa edilecek doğal gaz boru hatları ile limanlar, yeni bir düzen ve ekonomi sağlayacak. Bölgede oyun kurucu Trump ve İsrail.

Doğu Akdeniz'deki doğal gazın Avrupa'ya transferi için mutlak suretle boru hattına ihtiyaç var. Akdeniz ve Ege Denizi'nin zeminine boru hattı yüksek maliyet nedeniyle döşenemiyor. Bu nedenle boru hattının karadan, yani Türkiye'den geçmesi gerekiyor.

Doğu Akdeniz'deki yer altı kaynaklarının büyüklüğü tahmini 2 trilyon dolar civarında. Yeni keşiflerle bu daha da artacaktır. Katar, Irak ve Suriye'nin toplam yer altı zenginliği ise 12 trilyon doları aşmaktadır. Plana göre, bölgede çıkarılacak bütün doğal gaz Kıbrıs Adası'nda toplanacak. Oradan da boru hattıyla Türkiye'ye aktarılacak. Rota da belli. Kıbrıs'ın Dipkarpaz Burnu ile Adana Yumurtalık arasında boru hattı kurulması planlanıyor. Suriye'deki Banyas Limanı da, Türkiye'nin Yumurtalık bölgesi gibi konumlandırılacak. Oraya karadan petrol ve doğalgaz boru hatlarının ulaştırılması planlanıyor. Banyas'tanda Kıbrıs'a boru hattı çekilecek.

Projede en hassas kısım Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye tarafından tanınması. Türkiye Kıbrıs'ta garantör ülke ve Erdoğan bundan feragat etmeyi planlıyor. Erdoğan işte elinde bu kozla pazarlık yapıyor. Hatırlayın, geçen Kasım ayında Macaristan'da Erdoğan ve Hakan Fidan, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

"AKP, ömrünü uzatmak için Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük vasfını sonlandırmak dahil her şeyi yapabilir"

AKP, ömrünü uzatmak ve Doğu Akdeniz'de bu planlara destek vermek için Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük vasfını sonlandırmak dahil her şeyi yapabilir. Hakan Fidan son dönem yaptığı yurt dışı ziyaretlerde kapalı kapılar ardında en çok Kıbrıs konusunu konuşmaktadır.

Peki, bu süreçte pazarlık yapılan kilit isim kim? Trump'ın yakın arkadaşı ABD'nin önde gelen petrol ve doğal gaz yatırımcılarından birisi olan milyarder Harold Hamm. Hamm'ın şirketi Continental Resources ve Teksas merkezli TransAtlantic Petroleum ile TPAO arasında ortak girişim anlaşması yapıldı. Diyarbakır ve Trakya'da kaya gazı ve kaya petrolü aramaları yapılacak. Tesadüf bu ya, Hamm'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk büyük işi TPAO ile oldu! Diğer bir tesadüf de, Ekrem İmamoğlu'na yapılan 19 Mart darbe girişiminden sadece 5 gün önce bu anlaşmanın yapıldığı duyuruldu.

"Batı ülkeleri Erdoğan'a güvenmiyor"

Diyarbakır ve Trakya'da potansiyel yer altı kaynağının 350 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. İskenderun Körfezi'nde de bize ait petrol kaynakları olduğu belirtiliyor. Buranın da Hamm'a verilmesi söz konusu. Harold Hamm'ın İsrail ile çok yakın ilişkileri var. Yani, Hamm sadece Trump'ı değil aynı zamanda İsrail'i de temsil ediyor. Bölgedeki boru hattı projesinde en büyük aktörlerden birisi Hamm, AKP ile çoktan çalışmaya başladı. Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazdan ve limanlardaki ticaretten on milyarlarca doları bulan pay isteniyor. Ama görüşmeleri tıkayan bir durum söz konusu: Türk milleti!

Batı ülkeleri Erdoğan'a güvenmiyor. Onun halk desteğini büyük oranda kaybettiğini görüyor ve Erdoğan'la süreci yürütmek istemiyor. AKP, Batı'ya 'Benimle uzun vadeli plan kurun, muhalefeti tasfiye edeceğim' garantisi vermeye çalışıyor. AKP, Batı'ya 'CHP, İmamoğlu gelirse ne yapacakları belirsiz. O yüzden benimle devam ederseniz diplomaside ne isterseniz veririm' diyor.

Erdoğan, Trump, AB, İngiltere ve Rusya ne isterse verecek. Bu yüzden 'Benden başkasıyla plan yapamazsınız' diyerek muhalefete operasyona başladı. AKP, mayıs ayına kadar Trump'tan randevu koparmak istiyor. Bu yüzden elini hızlı tutup İmamoğlu için düğmeye bastı. Yani savcılığın diploma iptali için üniversiteye 'Hızlı hareket edin acelemiz var' demesinin sebebi bu.

"Deşifre ettiğimiz bu planlar tarihe utanç sayfaları olarak geçecek"

Ancak Türk milleti bu darbe girişimini geriletmiş, tüm dünyaya gerçek milli iradenin kimde olduğu mesajını vermiştir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki enerji planlarında Erdoğan ile atılan adımlar yarım kalacaktır. Ekrem İmamoğlu, Türk milletinin büyük desteği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır. Bunun önünde hiçbir kumpas duramaz. Jeopolitik rant için Türkiye'yi otoriter rejime çevirme planları yapılıyor. Deşifre ettiğimiz bu planlar tarihe utanç sayfaları olarak geçecek ve burada rol alan kim varsa, günü geldiğinde yargı ve halkımız önünde hesabını tek tek verecek."