CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, Kendisini Tehdit Eden Kişiye Adresini Veren Hakim Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kendisini ölümle tehdit eden F.G.'nin adresine yaklaşamama ile ilgili kararında açık adres bilgilerini veren hakim hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçen'in suç duyurusunda; " Hakim, müvekkilin açık adresini yazmak suretiyle şüphelinin bu adrese yaklaşmasını yasaklayan bir karar vermiş ve bu biçimde şüpheli ile müvekkilin ev adresini doğrudan paylaşmıştır. Hakim ; hem kanuna ve emredici Aile Mahkemesi kararına aykırı hareket etmiş, hem de müvekkilin hayatını doğrudan tehlikeye atmıştır" ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, daha önce kendisini tehdit ettiğini açıkladığı F.G. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Gökçen, savcılıktan adresinin gizlenmesini istedi. Aile Mahkemesi, Gökçen'in adres bilgilerinin gizlenmesine karar verdi. Mahkeme, kararında; "6284 sayılı Kanun 8/6 maddesi gereği Gökçe Gökçen'in adres bilgilerinin resmi kayıtlarda 1 ay süre ile gizli tutulmasına…" değerlendirmesini yaptı.

Ancak, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi, Gökçen'in adresini bütün ayrıntılarıyla paylaştığı bir karar verdi. Hakim, F.G'nin; Gökçen'in adresine 200 metre kadar yaklaşmama kararında, Gökçen'in açık adresini de verdi. Gökçen'i ölümle tehdit eden ve buna rağmen gözaltına alınmayan F.G., mahkeme kararıyla Gökçen'in açık adresini öğrenmiş oldu. Mahkeme, Gökçek'in korunmasına dair bir karar da vermedi.

Gökçen, açık adres bilgilerini uzaklaştırma kararında kullanan hakim hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçen, avukatı aracılığıyla bu hakimi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da şikayet etti. Gökçen'in dilekçesinde şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi:

"(…) müvekkilin tüm resmi kurum ve yazışmalarda adresinin gizli tutulmasına karar verilmiştir.

Buna karşın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol taleplerini incelemek üzere ilgili günde İstanbul Anadolu Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimi olarak görevli olan Hakim (…) numaralı kararında, Savcılığın bu minvalde bir talebi olmamasına karşın, müvekkilin açık adresini yazmak suretiyle şüphelinin bu adrese yaklaşmasını yasaklayan bir karar vermiş ve bu biçimde şüpheli ile müvekkilin ev adresini doğrudan paylaşmıştır. (…) Hakim (…) hem kanuna ve emredici Aile Mahkemesi kararına aykırı hareket etmiş, hem de müvekkilin hayatını doğrudan tehlikeye atmıştır."