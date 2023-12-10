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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den İnsan Hakları Günü Mesajı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla insan haklarının korunması için mücadele edeceklerini belirterek mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla " Eğitimin tarikatların gölgesinde sürdürüldüğü, konut kriziyle barınmanın ve sağlığa erişimin bir lüks haline geldiği, işsiz olanın tek başına bırakıldığı, güvencesiz çalışanın yalnızca nefes aldığı, yaşamadığı bu düzeni değiştireceğiz. İnsan haklarının bütüncül bir şekilde korunduğu gelecek için buradayız. 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlu olsun" mesajını paylaştı.

CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla X hesabından açıklama yaptı. Gökçen'in mesajı şöyle:

"İfade ve basın özgürlüğünün baskılandığı, gazetecilerin cezaevine konulduğu, Gezi'de öldürülen gençlerin katillerinin değil; mesleğini yapan insanların yargılandığı, yaşam tarzlarına müdahalenin konser yasakları ve linç kültürüyle yükseldiği bugünlerde, bir katili serbest bırakırken milletvekilini hapseden karanlığı yırtmak için her zamankinden daha kararlı bir mücadele içinde olmalıyız. Eğitimin tarikatların gölgesinde sürdürüldüğü, konut kriziyle barınmanın ve sağlığa erişimin bir lüks haline geldiği, işsiz olanın tek başına bırakıldığı, güvencesiz çalışanın yalnızca nefes aldığı, yaşamadığı bu düzeni değiştireceğiz. İnsan haklarının bütüncül bir şekilde korunduğu gelecek için buradayız. 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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