CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den SGK'ya tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) deprem bölgesinde ilaçlara katkı payı almama desteğinin kesilmesine ilişkin "İktidar partisine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na çağrı yapıyorum, bu yanlıştan dönün. Depremzede yurttaşlarımız henüz maddi ve manevi olarak ayağa kalkabilmiş değiller" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra, SGK'nın deprem bölgesinde ilaçlardan katılım payı almama ve eczanelerin bölge şartlarında çalışabilmesi için verdiği desteğin kesilmesine tepki gösterdi. Taşcıer'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"SGK DEPREMZEDELERDEN ALACAĞI KATILIM PAYINA MI KALDI?"

" Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 6 Şubat depremleri sonrası aldığı kararla birlikte, afet bölgesinde yaşayan Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından hizmet alırken, 'doğal afet' provizyonu alınması halinde ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı kendilerinden alınmıyordu. Ayrıca afet bölgesinde bulunan eczanelerde zorunlu statik IP uygulaması kaldırılmıştı. Depremin olumsuz etkilerinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hala sürüyor olması nedeniyle de bu düzenlemeler dört ay daha uzatılmıştı. Ancak bu uygulamalar, depremin etkileri sürüyor olmasına, vatandaşlarımız henüz yaralarını sarıyorken, kentlerimizdeki yeniden inşa çalışmaları sürüyorken, yapılan çağrılara rağmen 30 Kasım itibariyle uzatılmadı ve son bulmuş oldu. İktidar partisine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na çağrı yapıyorum, bu yanlıştan dönün. Depremzede yurttaşlarımız henüz maddi ve manevi olarak ayağa kalkabilmiş değiller. Birçok insanın henüz başını sokabileceği bir evleri yok. Devlet'in desteğini görmeye devam etmek hakları. Ancak iktidar belli ki artık depremzedelere destek vermeye gerek görmüyor. Soruyorum, Sosyal Güvenlik Kurumu birkaç ildeki depremzedelerden alacağı katılım paylarına mı kaldı? Zaten ailelerini, arkadaşlarını, sevdiklerini kaybetmiş, varlarını yoklarını yitirmiş insanların cebine mi göz diktiniz.

"UYGULAMAYI HİÇ OLMAZSA 6 AY SÜREYLE UZATIN"

Bugün hala deprem bölgesinde birçok eczane konteynerlerde hizmet vermeye devam ediyor. Altyapı sorunları hala çözülmüş değil, gün içinde sıklıkla elektrik kesintileri oluyor. Durum buyken eczanelerde statik IP zorunluluğu getirmek de hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Bölgede eczacılar halk sağlığı için canla başla, zor şartlara rağmen hizmet vermeyi sürdürüyorlar. Bu insanlara teşekkür edilmesi gerekirken işlerini zorlaştırmak hakkaniyetle bağdaşmıyor. Bu inattan vazgeçilmesini, hem katılım payı alınmaması uygulamasının hem de statik IP zorunluluğunun kaldırılmasının hiç olmazsa 6 ay süreyle daha uzatılmasını talep ediyoruz"