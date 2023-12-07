CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Asgari Ücret Tartışmalarını Sürdürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Sayın Bakan, 6 Şubat Depremlerini de örnek göstererek sadece çok zorunlu koşullarda iki kez yapıldığı savıyla desteklemeye çalışıyor. Ben de kendisine soruyorum: 2022'de niye iki kez verdiniz? Bu yıl yaşadığımız gibi büyük bir deprem felaketi mi yaşadık? Ben söyleyeyim: İlla bir felaket arıyorsanız, sizin iktidarda olmanız zaten en büyük felaket. AKP iktidarı madem komisyonu tek sefer toplamak istiyor ve bu konuda ısrarcı, o zaman biz de çağrı yapıyoruz: Bu ayki komisyon toplantısında geçmişteki gibi ilk altı ayın ayrı, ikinci altı ayın asgari ücreti ayrı belirlensin. Ama şunu da ifade edelim: İlk altı aydaki enflasyon hesabınız tutmazsa, ki biz tuttuğunu görmedik, komisyonun haziran ayında yeniden toplanacağını da bugünden ilan edin. On milyonlarca insan bu kararı bekliyor. Hem enflasyonun yarıyıla kadar artacağını kabul ediyorsunuz, hem de 'Asgari ücrete tek artış yapılacak' diyerek milleti açlığa terk edeceğinizi itiraf etmiş oluyorsunuz. Yani seçime kadar göz boyayacağız, seçimden sonra ne haliniz varsa görün diyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı" sorusuna, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücrete ikinci zammı yaptık" yanıtını verdi. CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Bakan Işıkhan'ın bu yanıtına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taşcıer'in açıklaması şöyle:

"İŞ KANUNU'NUN 39. MADDESİNİ KEYFİNİZE GÖRE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDINIZ DA BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK"

"Sayın Işıkhan'ın asgari ücretin tek sefer verilmesiyle ilgili yeni açıklamasını şaşkınlıkla takip ettik. Bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bu kadar açık bir yasal gerçeği nasıl olup da başka türlü ifade ettiğini anlamak güç. Sayın Bakan, asgari ücretin tek sefer verilmesinin yönetmelikte yazdığını söylüyor. Bu kesinlikle doğru değil. İş Kanunu'nun 39. Maddesi çok açıkça, 'Ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir' diyor. Bakanın ifade ettiği Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 7. Maddesi de 'Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir' diyor. Yani iki yılı geçmemek kaydıyla, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla istenirse 10 kez de belirlenebilir. 'Bir kez verilir' diye bir ibare yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın böylesi bir süreçte bu kadar aleni bir bilgi yanlışına nasıl sahip olduğunu merak ediyoruz. İş Kanunu'nun 39. Maddesini keyfinize göre yürürlükten kaldırdınız da bizim mi haberimiz yok? Keza kanun nizam tanımadıkları, komisyonun alacağı karara baştan ipotek koymalarından da belli.

"2022'DE NİYE İKİ KEZ VERDİNİZ? BU YIL YAŞADIĞIMIZ GİBİ BÜYÜK BİR DEPREM FELAKETİ Mİ YAŞADIK? İLLA BİR FELAKET ARIYORSANIZ, SİZİN İKTİDARDA OLMANIZ ZATEN EN BÜYÜK FELAKET"

Ayrıca Sayın Bakan, 6 Şubat Depremleri'ni de örnek göstererek sadece çok zorunlu koşullarda iki kez yapıldığı savıyla desteklemeye çalışıyor. Ben de kendisine soruyorum: 2022'de niye iki kez verdiniz? Bu yıl yaşadığımız gibi büyük bir deprem felaketi mi yaşadık? Ben söyleyeyim: İlla bir felaket arıyorsanız, sizin iktidarda olmanız zaten en büyük felaket. Sayın Bakan'ın söylediği doğru olsa, bu ülkede 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015'te nasıl oldu da yılda iki asgari ücret uygulaması oldu? Bu yıllarda asgari ücret ilk altı ay ve ikinci altı ay olarak belirlendi. AKP iktidarı madem komisyonu tek sefer toplamak istiyor ve bu konuda ısrarcı, o zaman biz de çağrı yapıyoruz: Bu ayki komisyon toplantısında geçmişteki gibi ilk altı ayın ayrı, ikinci altı ayın asgari ücreti ayrı belirlensin. Ama şunu da ifade edelim: İlk altı aydaki enflasyon hesabınız tutmazsa, ki biz tuttuğunu görmedik, komisyonun haziran ayında yeniden toplanacağını da bugünden ilan edin. On milyonlarca insan bu kararı bekliyor. Hem enflasyonun yarıyıla kadar artacağını kabul ediyorsunuz, hem de 'Asgari ücrete tek artış yapılacak' diyerek milleti açlığa terk edeceğinizi itiraf etmiş oluyorsunuz. Yani seçime kadar göz boyayacağız, seçimden sonra ne haliniz varsa görün diyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz."