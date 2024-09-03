CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer: Ücretlilerin geçim zorluğu artıyor ancak enflasyon düşüyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerine tepki göstererek, "Ücretlilerin geçim zorluğu her geçen gün artıyor ancak enflasyon düşüyor. TÜİK istatistik tarihini yeniden yazıyor. Enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 68'i aşmış ancak TÜİK enflasyonu aylık yüzde 2,47 yıllık yüzde 51,97 olarak açıklıyor. Asgari ücretlilerin maaşı yılbaşından bugüne 5 bin 430 liradan fazla eridi. Bir çocuğun kırtasiye masrafı 4 bin 500 lirayı geçti. Konut krizi derinleşiyor ancak TÜİK'in paralel evreninde Türkiye'de açta açıkta, darda kalan kimse yok" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ve TÜİK'e tepki gösterdi. Şengel Taşcıer, ağustos ayı enflasyon verileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. "Yönetilen fiyatlarla enflasyon düşüyor" diyen Taşcıer sabit ücretliler, dar gelirliler ve emeklilerin alım gücünün günden güne erdiğini belirtti.

Taşcıer, Türkiye'nin üç büyük işçi konfederasyonunu oluşturan DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ üyelerinin günlerdir meydanlarda eylem yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TÜİK halkın cebinden çalmaya devam ediyor. Bugün TÜRK-İŞ Zonguldak'ta, DİSK 20 Eylül'de İzmir'de, HAK-İŞ 13 Eylül'de Antep'te 'geçinemiyoruz, zordayız' diyerek miting düzenleyecek. Türkiye'nin gerçek enflasyonunu ölçmek isteyenler Zonguldak'ta, İzmir'de, Gaziantep'te miting alanına bakabilir. TÜİK enflasyon verilerini karartarak emeğin değerini düşürdükçe emekçilerin tansiyonu yükseliyor. Emeğin, emekçinin, emeklinin hakkını vermeyen, manipüle edilen verilerle onurlu yaşam hakkından çalan şahsım devletinin siyasi ömrü doldu. CHP olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'geçinemiyoruz' diyerek bir araya gelecek on binlerce emekçinin yanındayız.

"Sabır taşı çatladı"

Ücretlilerin geçim zorluğu her geçen gün artıyor ancak enflasyon düşüyor. TÜİK istatistik tarihini yeniden yazıyor. Enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 68'i aşmış ancak TÜİK enflasyonu aylık yüzde 2,47 yıllık yüzde 51,97 olarak açıklıyor. Asgari ücretlilerin maaşı yılbaşından bugüne 5 bin 430 liradan fazla eridi. Bir çocuğun kırtasiye masrafı 4.500 lirayı geçti. Konut krizi derinleşiyor ancak TÜİK'in paralel evreninde Türkiye'de açta açıkta, darda kalan kimse yok.

İktidar emekçilere sabır vadediyor ancak işçisinden emeklisine, memurundan esnafına milyonlarca kişinin sabır taşı çatladı. Bugün emeğin başkenti Zonguldak'ta on binler TÜRK-İŞ öncülüğünde 'Geçinemiyoruz' çığlığını bir kez daha dile getirecekler. CHP olarak emeğin en yüce değer olduğuna inancımızla Madenci Anıtı'ndan yükselen bu sese destek veriyoruz. Keza HAK-İŞ 13 Eylül'de, DİSK de 20 Eylül'de emeğin haklı taleplerini emekçinin sesini duyurmak üzere meydanlarda olacaklar. Gelirde, vergide, yaşamda adaleti sağlamayan bu iktidarın siyasi ömrünün tükendiğini net biçimde görüyoruz. Geçim olmazsa seçim olur. İktidar 'Alışın' diyor. Alışmayacağız. Emeğin, emeklinin, emekçinin hakkını aramaya devam edeceğiz."