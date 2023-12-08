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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Yozgat'ta şeker pancarı üreticilerinin mağduriyet yaşadığını belirtti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi ve çevresindeki şekerpancarı üreticilerinin Sorgun Şeker Fabrikası'nın alım işlemlerinin gecikmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi ve çevresindeki kasaba ve köylerdeki şekerpancarı üreticileri, Sorgun Şeker Fabrikası'nın alım işlemlerini başlatmaması ve sürecin gecikmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşıyor." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Adem, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde şeker pancarı üreticileri ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Adem, burada yaptığı konuşmada, Sarıkaya ve çevresindeki köylerde şekerpancarı üreticilerinin, ellerindeki şeker pancarlarını günlerdir fabrikaya teslim edemediklerini belirtti.

Üreticilerin uzun kuyruklar oluşturduğunu bildiren Adem, "Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi ve çevresindeki kasaba ve köylerdeki şekerpancarı üreticileri, Sorgun Şeker Fabrikası'nın alım işlemlerini başlatmaması ve sürecin gecikmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Aralık ayı bitmek üzere, hala tarlalardan sökülmüş şeker pancarı fabrikaya gitmeyi bekliyor." şeklinde konuştu.

"Tarlalarda halen 40 bin tonun üzerinde şekerpancarı bulunmakta"

Adem, bu bölgede üretilen şekerpancarının yerine Konya bölgesinden getirilen ürünlerin tercih edilmesinin de bölgedeki çiftçileri zor durumda bıraktığını belirterek, "Tarlalarda halen 40 bin tonun üzerinde şekerpancarı bulunmakta ve bu ürünler, yoğun yağışlar nedeniyle toplanamamaktadır. Bu durum, çiftçilerin büyük bir kısmını olumsuz etkilemiş. Çünkü tarlalarda bekleyen şekerpancarını çıkarmak ve taşımak için gerekli olan altyapı ve koşullar bir türlü sağlanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin, köylerdeki sınırlı alan sebebiyle şekerpancarını sokaklara kadar dökmek zorunda kaldığına işaret eden Adem, çiftçilerin daha sonra ikinci bir nakliye ücreti ödemek suretiyle bu ürünleri fabrikaya taşımayı planladığını ancak bu durumun da çiftçilere maddi ve fiziki anlamda büyük zorluk yaşattığını dile getirdi.

Adem, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak yetkililere sesleniyoruz, çiftçimizi daha fazla mağdur etmeden yollara dökülen pancarların bir an önce fabrikaya gitmesini sağlayın." açıklaması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Erhan Adem Sarıkaya Yozgat Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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