CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Narenciye Üreticilerine Verilen Destek Yetersiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki narenciye üreticilerine kilo başı 1 TL destek verdiğini belirterek, bu destekle üreticilerin ikinci bir depremde zarar göreceğini söyledi. Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yaparak çiftçileri desteklemesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki narenciye üreticilerine kilo başı 1 TL destek verdiğini belirterek "Deprem altında ezilmiş üreticimizi ikinci bir depremde bırakıyorsunuz. Bizim belediyelerimiz bir çalışma yaptı; narenciyeyi alacak ihtiyacı olan ailelere dağıtacak. Bunu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yapması gerekir. Mutlaka TMO'nun alım yapıp ikinci bir depremi yaşayan çiftçilerimizi bu zarardan kurtarması gerekiyor" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, deprem bölgesindeki narenciye üreticilerine kilo başı 1 TL destek verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

"15 gün önce deprem bölgesindeki Hatay ziyaretimizde, narenciye üreticileriyle bir araya geldik. Maalesef narenciye üreticimiz alıcı bulamamaktan şikayetçi. Maliyeti 5 lira olan mandalinayı, 2 liraya satamamaktan şikayetçi. Biz bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslendik. Dedik ki 'Vereceğiniz destekleme 2 buçuk liranın altı olmamalı kilo başına' ama geçtiğimiz pazar günü verilen ve Resmi Gazete'de tebliğ edilen miktara göre; narenciye üreticisine 1 TL kilo başına destek veriyor.

Bu kurtarmaz, deprem altında ezilmiş üreticimizi ikinci bir depremde bırakıyorsunuz. Bizim belediyelerimiz bir çalışma yaptı; narenciyeyi alacak ihtiyacı olan ailelere dağıtacak. Bunu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yapması gerekir. Mutlaka TMO'nun alım yapıp ikinci bir depremi yaşayan çiftçilerimizi bu zarardan kurtarması gerekiyor."