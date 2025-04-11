Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk

Belediye başkanından sendika başkanına yumruk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Bypass Ameliyatı Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul'da başarılı bir bypass ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası kısa bir istirahatin ardından görevine dönecek.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bypass ameliyatı oldu. Bulut, İstanbul'da bir hastanede gerçekleştirilen ve başarılı geçen bypass ameliyatı sonrası kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bypass ameliyatı oldu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre rutin sağlık kontrolleri sonrası damarında tıkanıklık tespit edilen Bulut, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı sonrası ameliyata karar verdi. Bulut, İstanbul'da bir hastanede gerçekleştirilen ve başarılı geçen bypass ameliyatı sonrası kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.