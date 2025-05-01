CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: 'Şoförumuzun Tutuklanma Talebi Zıvanadan Çıkmaktır'

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut CHP'nin otobüs şoförünün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine ilişkin, "İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile CHP Genel Merkez'nin otobüs şoförü'nin 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Bulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"