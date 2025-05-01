1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: 'Şoförumuzun Tutuklanma Talebi Zıvanadan Çıkmaktır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: 'Şoförumuzun Tutuklanma Talebi Zıvanadan Çıkmaktır'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinin otobüs şoförü Gökhan'ın 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclise götürdüğü için tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesini eleştirerek, insaf ve vicdan çağrısında bulundu.

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut CHP'nin otobüs şoförünün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine ilişkin, "İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile CHP Genel Merkez'nin otobüs şoförü'nin 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Bulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.