CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Engelli Bireylerin Sorunlarını Gündemde Tutmaktan Yanayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Antalya Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerle bir araya geldi ve onların sorunlarının gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, engellilerin istihdam sorununa da değinen Nazlıaka, CHP'li belediyelerin bu konuda çözüm üretmeye çalıştığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Antalya Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; "Bugün 3 Aralık önemli bir gün. Ancak bizler hayata sımsıkı tutunmaya çalışan, tüm zorluklara, ötekileştirilmelere, yok saymalara rağmen mücadele eden özel bireylerimizin, sadece yılın bir günü değil her günü hatırlanması, onların sorunlarının gündemde tutulması, çözüm önerilerinin ivedilikle hayata geçirilmesinden yanayız. Bu anlayış ile sizlerin dertlerini dert edinenleriz bizler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Antalya'da Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerle kahvaltı yaptı. Özel'e eşi Didem Özel, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşlik etti.

Özel, tek tek masaları dolaşarak engelli bireylerle ve engelli çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel, milletvekili olmak isteyen bir engelli çocuk ile fotoğraf çektirdikten sonra CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın milletvekili rozetini çocuğa taktı. Bazı engelli bireyler, Özel'den Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in tekrar belediye başkanı adayı gösterilmesini istedi. Özel, merkezde aldığı eğitimin ardından asgari ücret ile çalışmaya başlayan bir engelli ile de sohbet etti. Engelli birey, Özel'e babasından aldığı aylıkla geçinirken çalışarak kendi gelirini sağlamaktan memnun olduğunu anlattı. Özel, yaşam merkezindeki engelli çocuk ve bireylerin halk oyunları gösterisini izledi.

"GÜZEL MERKEZİMİZDE 5 YIL OLDU HİZMET VERMEYE BAŞLAYALI, BİN KARDEŞİMİZLE BİR ARAYA GELDİK"

Engelsiz yaşam merkezinde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Belediyecilik insan hayatına dokunmak, insanların yanında olmak. Keyifli günlerinde insanların yaşamlarını parçası olmak da belediyeciliğin asli unsurlarından bir tanesi" diyerek, engelli merkezinin de özel bireylerin yaşama dahil edilmesi için kurulduğunu söyledi. Sözen, "Güzel merkezimizde 5 yıl oldu hizmet vermeye başlayalı, bin kardeşimizle bir araya geldik" dedi. Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar bu bağlamda göreve geldiğimiz an itibarıyla kıymetlilerimize ulaştığımız 25 bin kardeşimiz olmuş. Onların da bu toplumun müreffeh seviyelere ulaşmasındaki katkılarını ön plana çıkarmaya gayret ettik. Bu noktadayız bugün."

"EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR, SEVGİ İLE HER TÜRLÜ ENGELİ AŞARIZ"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Sözen'den sonra yaptığı konuşmada, "Bugün 3 Aralık önemli bir gün. Ancak bizler hayata sımsıkı tutunmaya çalışan, tüm zorluklara, ötekileştirilmelere, yok saymalara rağmen kararlılıkla mücadele eden özel bireylerimizin, sadece yılın bir günü değil her günü hatırlanması, onların sorunlarının gündemde tutulması ve çözüm önerilerinin ivedilikle hayata geçirilmesinden yanayız. Bu anlayış ile sizlerin dertlerini dert edinenleriz bizler" diye vurguladı.

Nazlıaka, "Türkiye'de engelli sayısı bile resmi olarak açıklanmış değil. Geçenlerde bir milletvekili arkadaşımız soru önergesi verdi, ona aldığı yanıttan 3 milyon 40 bin engelli olduğu yanıtıyla karşılaştık. Oysa biz bunun 10 milyona yakın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gerçek bir veri bile iktidarın elinde yok" dedi.

Nazlıaka, engellilerin kamuda istihdam sorunu da yaşadığını belirterek, engellilerin sorunlarını CHP'li belediyelerin çözmeye çalıştığını belirtti. Nazlıaka, "En büyük engel sevgisizliktir, sevgi ile her türlü engeli aşarız" diye konuştu.