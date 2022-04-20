CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şehirler arası otobüs bilet fiyatlarının düşürülmesini istedi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şehirler arası otobüs bilet fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek "Bayram döneminde otobüs firmalarının kullandığı akaryakıttaki ÖTV ve KDV düşürülmeli. Bilet ücretinde yer alan KDV oranı da indirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, artan hayat pahalılığının, vatandaşların bayramda sevdikleriyle kavuşmasını da engellediğini savundu. Ramazanı hayat pahalılığının gölgesinde geçiren vatandaşların bayramda aileleriyle bir araya gelmek için bütçelerinin büyük bir kısmını yol masrafı olarak kullanmak zorunda kalacağını anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Bir yıl önce 7 lira olan benzin 20 liraya dayanırken, 6,5 lira olan motorin ise 22 lirayı geçti. Ülkemizde dizel araçların deposu eskiden 300 liraya dolarken, şimdi 1100 liraya doluyor. Otobüs biletlerinde yaşanan artış, artık vatandaşı yolculuk yaparken iki kez düşünmesine neden olacak boyuta yükseldi. Geçen yıl 200 lira civarında olan İstanbul-Sivas otobüs bileti fiyatı şimdi yaklaşık 450 lira ile 500 lira arasında değişiyor. Geçen yıl 300 lira civarında olan İstanbul-Diyarbakır otobüs bilet fiyatı da 600 liraya yükseldi."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşların Ramazan Bayramı dolayısıyla sevdiklerine daha rahat ulaşması için bayram döneminde bilet fiyatlarını düşürecek önlemler alınması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Dört kişilik ailenin uzak bir şehirdeki akrabalarına gitmesi ve dönmesi neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor. Emekliler, farklı kentteki torununu görmek istese 1100 lira olan ikramiye ile yolculuğa bile çıkamıyor. Ancak iktidar isterse otobüs bileti fiyatlarını aşağı çekmek için maliyetlerin düşürülmesine yönelik bazı önlemler alabilir. Vatandaşımız Ramazan Bayramı'nı farklı şehirlerdeki yakınlarıyla birlikte geçirmek istiyor. Bayram döneminde otobüs firmalarının kullandığı akaryakıttaki ÖTV ve KDV düşürülmeli. Bilet ücretinde yer alan KDV oranı da indirilmelidir. Otobüslerin zorunlu olarak geçtiği ücretli otoyol ve köprülerde de bayram döneminde ya indirim yapılmalı ya da bedava olmalı. Böylece zaten her gün hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşımız hiç olmazsa bayram döneminde sevdiklerinin yanına daha rahat gidip, gelebilir."