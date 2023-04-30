CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan 'enerjide yeni tasarım' açıklaması Açıklaması

??????? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Kamu eliyle enerji yatırımlarını girişimci devlet modeliyle birlikte belediye, kooperatif gibi kurumlar ve özel sektör ile işbirlikleri yaparak hayata geçireceğiz.

??????? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Kamu eliyle enerji yatırımlarını girişimci devlet modeliyle birlikte belediye, kooperatif gibi kurumlar ve özel sektör ile işbirlikleri yaparak hayata geçireceğiz. Enerji lüks olmaktan çıkacak, sosyal temel bir hak olacak." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, ilk kez 2019'da uygulanmaya başlanan Elektrik Tüketim Desteğinin (ETD) 1,3 milyon haneyi kapsarken, bugün sayının yaklaşık 3,7 milyona çıktığını belirtti.

Türkiye'de özellikle 2018'den sonra her 7 haneden 1'inin faturasını ödeyemez duruma geldiğini savunan Akın, enerji yoksulluğunu aşmak, Türkiye'de enerji arz güvenliğini sağlamak, enerjide yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için enerjide yeni bir tasarım yapılmasının zorunluluk haline geldiğine işaret etti.

Akın, iktidara gelmeleri halinde enerji alanında yapılacaklarla ilgili şunları kaydetti:

"Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Enerji yoksulluğunu yönetmek yerine enerji yoksulluğunu bitirecek adımlar atacağız. Hane halkının yanı sıra geçimini tarım ve ticaretten sağlayan, elektrik faturasını ödemekte zorlanan çiftçilerimize ve esnaflarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Kamu eliyle enerji yatırımlarını girişimci devlet modeliyle birlikte belediye, kooperatif gibi kurumlar ve özel sektör ile işbirlikleri yaparak hayata geçireceğiz. Enerji lüks olmaktan çıkacak, sosyal temel bir hak olacak."