CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Asgari Ücret Artışı Altı Ayda Enerji Zamlarıyla Sıfırlandı - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarına son 6 ayda yapılan zamların asgari ücret artışını sıfırladığına dikkat çekti. Akın, "Elektrikte asgari tüketimi yapan, ısınma amaçlı doğalgaz kullanan ve ayda bir depo akaryakıt harcamanın maliyeti 6 ayda bin 518 lira arttı. Buna göre bin 428 lira tutarındaki 2022 yılı asgari ücret artışı yalnızca 6 ayda enerji faturalarına yapılan zam nedeniyle tamamen eridi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın; 2022 yılı asgari ücretinin yalnızca enerji faturalarına yapılan zamlarla eridiğini belirtti. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın, asgari düzeyde elektrik, ısınma amaçlı doğalgaz ve bir depo akaryakıt kullanması durumunda son 6 ayda yapılan zamlar nedeniyle ödeyeceği ek maliyetin asgari ücret artışını geçtiğine dikkat çeken CHP'li Akın'ın yazılı açıklama ile duyurduğu çalışmasında şu veriler yer aldı:

"ELEKTRİK FATURASININ MALİYETİ 150 LİRA ARTTI"

"Elektrik konut tarifesine yılbaşından bu yana 2 defa zam yapıldı. Kademeli tarife kapsamında 1 Ocak'ta düşük kademeye yüzde 52, ikinci kademeye ise yüzde 127 oranında zam yapıldı. KDV'nin yüzde 8'e indirilmesinin ardından 1 Haziran'da yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yapıldı. Böylece düşük kademedeki zam oranı 65; yüksek kademede zam oranı ise yüzde 151'e çıktı. Asgari tüketim olarak kabul edilen 240 kilovatsaat tüketimin faturaya yansıması 210 liradan 360 liraya yükseldi. Buna göre elektriğe yapılan zammın farkı 150 liraya çıktı.

"DOĞALGAZ FATURASININ MALİYETİ 700 LİRA ARTTI"

Doğalgaz konut tarifesine yılbaşından bu yana 3 defa zam yapıldı. Tarifeye 1 Ocak'ta yüzde 25, 1 Nisan'da yüzde 35 ve son olarak 1 Haziran'da yüzde 30 oranında zam yapıldı. Söz konusu üç zammın toplamı faturalara yüzde 120 zam olarak yansıdı. Kış aylarında ortalama 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin 23derece sıcaklıkta olması için günde ortalama 10 metreküp doğalgaz harcaması gerekiyor. Ankara'da 300 metreküp doğalgazın faturaya yansıması 630 lira olurken; son zamlarla aynı tüketimin faturaya yansıması yaklaşık bin 330 liraya yükselecek. Buna göre doğalgaza yapılan zammın farkı 700 liraya çıktı.

"BİR DEPO BENZİNİN MALİYETİ 668 LİRA ARTTI"

Akaryakıt ürünlerine ise yılbaşından bu yana defalarca zam yapıldı. 1 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 12 lira 98 kuruştan 26 lira 34 kuruşa çıkarak yüzde 103 oranında zamlandı. Motorinin litre fiyatı 12 lira 80 kuruştan 26 lira 4 kuruşa çıkarak yüzde 103,5 oranında zamlandı. Buna göre yılbaşından bu yana bir depo benzinin maliyeti 668 lira; bir depo motorinin maliyeti 662 lira arttı.

"ÜCRET ARTIŞININ TAMAMI 6 AYDA ERİDİ"

2021 yılına göre 2022 yılı asgari ücret artışı 1428 lira olurken; eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir asgari ücretli çalışanın 2022 yılında alacağı ücret ise 1293 lira tutarında artmıştı. Yılbaşından bu yana yalnızca enerji faturalarına yapılan zamların oluşturduğu ek maliyet ise haziran ayı itibarıyla toplamda 1528 lira olarak hesaplanıyor. Buna göre son zamlarla birlikte asgari ücretteki artış tutarı, enerji faturalarının oluşturduğu ek maliyeti karşılayamaz duruma geldi. Başka bir deyişle asgari ücret artışı, enerji zamlarının oluşturduğu ek maliyet nedeniyle tamamen eridi.

"ÜCRET ARTIŞI ZAMLARI ARTIK KARŞILAMIYOR"

Asgari ücretin henüz çalışanların cebine ilk kez girdiği sırada zamlar nedeniyle erimeye başladığını kamuoyuna duyurmuştuk. Bugün enerji faturalarına yapılan son zamlarla asgari ücret artışı zamların oluşturduğu ek maliyeti karşılayamaz duruma geldi. Bu durum, iktidarın ülkemizde yaşattığı buhranın en somut göstergesidir. Vatandaş fatura yüksek gelmesin diye karanlıkta oturuyor, kışın kombisini açamıyor. Böyle devam ederse yılsonunda asgari ücretin neredeyse yarısı faturalara gitmeye başlayacak."

ANKA / Güncel