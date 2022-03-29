CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, SESOB Başkanı Köksal'ı ziyaret etti - Haberler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, SESOB Başkanı Köksal'ı ziyaret etti

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, SESOB Başkanı Köksal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (SESOB) ziyaret etti.

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (SESOB) ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, birlik başkanı Beşir Köksal ile görüşen Ağbaba'ya, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile İl Başkanı Yılmaz Coşkun da eşlik etti.

Köksal, ziyarette esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını Ağbaba'ya iletti.

Kur artışı ile akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle esnafın giderlerin karşılayamadığını belirten Köksal, "Esnaf ve sanatkarımız vergi, sigorta, dükkan kirası ve giderlerini karşılayamamaktadır. Esnafımıza acilen 50 bin liradan az olmamak kaydıyla faizsiz, bir yıl ödemesiz, üç yıl ödemeli kredi desteği verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Ağbaba, sorunları genel merkeze ileteceklerini belirtti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Esnaf ve Sanatkarlar, Veli Ağbaba, Sivas, Güncel, Haberler

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