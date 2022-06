CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, motosikletli kuryelerin sorunlarını TBMM'ye taşıyacak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, motosikletli kurye mesleğini "çok tehlikeli" olarak sınıflandırması gerektiğini söyleyerek, "Herkes bilsin ki bu insanlar sadece paket değil, can taşıyor. TBMM'ye motosikletli kuryelerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi vereceğiz." dedi.

Ağbaba, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Burkay Yıldırım ile CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, motosikletli kuryelerin sorunları ile partisinin bunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Ağbaba, motosikletli kuryelerin yüzde 90'ının kayıt dışı ve güvencesiz çalıştığını, çoğunun sendikasız olduğunu, iş yeri baskısı ve iş yetiştirme kaygısıyla günde 14 saate kadar çalıştırıldıklarını anlattı.

Akaryakıt zamları nedeniyle kuryelerin işini yapamayacak hale geldiğini ve aylık yakıt giderlerinin son zamlarla minimum 5 bin liraya çıktığını ifade eden Ağbaba, bir kuryenin günlük 100-150 kilometre arasında yol yaptığını bildirdi.

Zamların sadece akaryakıt giderini değil, taşınan ürünün fiyatını da artırdığını belirten Ağbaba, sektörün diğer giderlerine değindi.

Her 100 motosikletli kuryeden 75'inin borcu bulunduğunu kaydeden Ağbaba, şöyle devam etti:

"İş yerinde doğru dürüst mola yok. Bahşişlerinde kesintiler oluyor. Masrafların her gün arttığı yetmiyormuş gibi motosikletli kuryelerden mobbingle 5 paketi bazen 30, bazen 40 dakikada dağıtmaları isteniyor. İşten atılmamak için trafiğin çok tehlikeli olduğu bölgelerde hem kendi hayatlarını hem başkalarının hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyorlar. Haftada en az 30 kaza yaşıyor, her yıl en az 200 motosikletli kurye iş kazasında can veriyor."

Kuryelerin motosikletlerine kasko yaptırma konusunda da büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını söyleyen Ağbaba, "Motosikletli kuryelerin çalışma standardı hala yok. 'Kuryelik mesleği çok tehlikeli işler meslek grubuna alınsın' dedik, ne yazık ki dinlemediler." dedi.

"Çalışma standartları belirlenmeli"

Kayıt dışı motosikletli kuryeler için bir çalışma başlatılması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, CHP'nin, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Trafikte motosikletli kuryeleri yok sayan, sıkıştıran, kazaya sebebiyet veren sürücülere ilişkin cezai yaptırımlar artmalıdır. Kuryelerin hayati ekipmanlarından gümrük vergilerinin kaldırılması veya iş güvenliği malzemeleri kapsamında düşük vergiye tabi olması gerekmektedir. Motosiklet sınavları gözden geçirilmeli, A2 ehliyetler sıkı denetim sonucu verilmelidir. Mesleki yeterlilik sistemi zorunlu hale gelmelidir. Motosikletli kuryelerin çalışma standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ücretleri belli bir standarda kavuşturulmalı ve giderler göz önüne alınarak insanca yaşanabilir bir seviyeye çekilmelidir. Motosikletli Kurye Ulusal Meslek Standardına uygun şekilde ticari kaygılarla kanuna aykırı hareket eden iş yerlerine yaptırım uygulanmalıdır. Kayıt dışı, ehliyetsiz, eğitimsiz motosikletli kurye çalıştıran ve kuryelere ağır baskı, mobbing yapan firmalara yaptırım uygulanmalıdır."

Kuryelerin sosyal güvenlik hakkının garanti altına alınması gerektiğini ifade eden Ağbaba, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, motosikletli kurye mesleğini 'çok tehlikeli' olarak sınıflandırması gerekiyor. Herkes bilsin ki bu insanlar sadece paket değil, iki teker üzerinde can taşıyorlar. Yazın sıcağında, kışın kar ve buzunda insanlara hizmet etmeye çalışıyor. TBMM'ye motosikletli kuryelerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi vereceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, Federasyon Başkanı Yıldırım ile bazı kuryeler sıkıntılarını anlattı.

Daha sonra Ağbaba ve bazı milletvekilleri kuryelerle motosiklete binerek partinin ön bahçesinde gezdi.