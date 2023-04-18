CHP Gençlik Kolları Üyeleri, 'Canlı Billboard' Yöntemiyle Kılıçdaroğlu'nun 'Emeklilere 15 Bin Lira Bayram İkramiyesi' Vaadini Vatandaşlara Anlattı

CHP Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik bayram ikramiyesi vaadini 'canlı billboard' yöntemiyle sokaklarda vatandaşlara anlattı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Nisan'da Twitter hesabından yayınladığı videoda emeklilere yönelik vaadini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, söz konusu videoda; "İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık farkta ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım" demişti.

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada "Tüm Türkiye'de canlı billboard olacağız. Kent meydanlarında, maaşlarını çektiği banka, bankamatik önlerinde emeklilerle buluşup, önümüzdeki ilk Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyeyi anlatacağız" açıklamasını yapmıştı.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, bugün Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik vaatlerinin yazılı olduğu kartonları kuşanarak "canlı billboard' yöntemiyle yurttaşlara söz konusu vaatleri anlattı.