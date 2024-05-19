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CHP Gençlik Kolları Samsun'da toplandı

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CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Samsun'da toplandı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI - MEHMET REBİİ ÖZDEMİR / KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Samsun'da toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a geldi. CHP lideri Özel'e; Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri, gençlik kolları MYK üyeleri ve milletvekilleri eşlik etti.

Samsun'daki programına Bandırma Vapuru'nun yer aldığı Tütün İskelesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüyüş ile başlayan Özel, burada anıta çelenk bıraktı ve halka hitap etti.

CHP lideri Özel, ardından MYK üyeleriyle beraber Çakırlar Korusu'nda bulunan kamp alanına geldi. Özel burada, MYk üyeleri ve gençlik kolları MYK üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 18.00'de başlayan toplantı, basına kapalı  gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Gençlik Samsun Spor Politika Güncel Haberler

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