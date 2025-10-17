CHP Gençlik Kolları'ndan Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerine Destek
(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, Hacettepe Üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek mesajı paylaştı.
Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Hacettepe Üniversitesinde gözaltına alınan öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız. Hukuk Komisyonumuz bünyesindeki avukatlarımız, Ankara Milletvekilimiz ve Ankara Gençlik Kollarımızla birlikte arkadaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Gençlik susmaz, öğrenciler biat etmez!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel