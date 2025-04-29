CHP Gençlik Kolları'ndan Cem Aydın'a Destek Açıklaması

(İSTANBUL) - CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, Genel Başkan Cem Aydın'ın yarın Silivri 1 No'lu duruşma salonunda görülecek davasıyla ilgili, "Bizi yargılayanlar, bizi susturmaya çalışanlar bilmelidir ki gençlerin siyaset yapmasını engellemek için kurulan her tuzak, her komplo bizim azmimizi ve kararlığımızı daha da artırıyor. Çünkü biz gücümüzü saraylardan değil, halkın bizzat kendisinden alıyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenelilen dava yarın saat 10.00'da Silivri 1'Nolu salonda görülecek. Dava öncesi CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt ve CHP Gençlik Kolları MYK üyeleri açıklama yaptı.

Davanın gençleri korkutmak ve sindirmek için yapılan bir operasyon olduğunu söyleyen Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin 70 yıllık en köklü gençlik örgütünün neferleri, CHP'nin Gençlik Kollarının Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak Silivri'den tüm halkımıza, gençlere sesleniyoruz, yarın saat 10.00'da burada Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ın davası görülecek. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim, bu dava, gençleri korkutma ve sindirme operasyonudur. Siyasallaşmış yargı eliyle bizleri korkutamazsınız, sindiremezsiniz. Bir milim bile geri adımı bizlere attıramazsınız. Genel Başkanımız Cem Aydın'ı ve gençleri susturmaya yönelik başlatılan bu operasyondan hemen sonra bizler kırmızı yeleklerimizi giydik. Yurdumuzun dört bir yanında 81 ilde sokak sokak, meydan meydan, kapı kapı dolaştık. Bu süreçte yüz bine yakın üye arkadaşımız aramıza katıldı, yeni genç arkadaşlarımız aramıza katıldı. Yüz binlerde olan üye sayımız bizleri korkutmak ve sindirmek istedikleri bu süreçte 200 bine çıktı. Korkmadık daha güçlü mücadele ettik.

"Daha eşit, adil, özgür bir Türkiye için mertçe mücadele ediyoruz bunun için yargılanıyoruz"

Genel Başkanımız Cem Aydın'ın yargılanmasının bir kişiyi hedef aldığını bilsin ki bu ülkede binlerce Cem Aydın var. Biz bitmeyiz, biz tükenmeyiz çünkü bizler Cumhuriyet'in bekçileri bu ülkenin çalışkan ve cesur gençleriyiz. Mücadele azmimizi ve cesaretimizi bu toprakları dolduran milyonlarca gençten alıyoruz. Bu ülkenin gençleri daha iyi koşullarda hak ettikleri gibi yaşayabilsinler diye mücadele ediyoruz. Bize sunulan bu geleceksizliği reddediyoruz. Daha eşit, adil, özgür bir Türkiye için mertçe mücadele ediyoruz, bunun için yargılanıyoruz. Çalışkanlığımızdan korkuyorlar ama bilsinler ki durmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

"Cem Aydın'ın yanında olmaya onunla birlikte aslanlar gibi yürümeye devam edeceğiz"

'Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda, erken seçim sandığını önümüzde istiyoruz' demeye devam edeceğiz. Vazgeçeceğimizi düşünüyorlar, vazgeçmeyeceğiz işte bunun için yargılanıyoruz. Bizi yargılayanlar, bizi susturmaya çalışanlar bilmelidir ki gençlerin siyaset yapmasını engellemek için kurulan her tuzak, her komplo azmimizi ve kararlığımızı daha da artırıyor. Çünkü biz gücümüzü saraylardan değil, halkın bizzat kendisinden alıyoruz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, CHP Gençlik Kolları tüm kurullarıyla, 81 il başkanıyla, MYK üyeleriyle bugün İstanbul'da toplanmıştır. Yarın bu davada binlerce arkadaşımızla Silivri'de olacağız. Cem Aydın'ın yanında olmaya, onunla birlikte aslanlar gibi yürümeye devam edeceğiz. Yarın saat 10.00'da tüm genç arkadaşlarımızı Silivri'ye davet ediyoruz. Bu dava bizim davamız. Bu ülke bizim geleceğimiz. Bu Cumhuriyet atamızdan bize mirastır."