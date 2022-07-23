CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi'

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, partililerle CHP'nin parti programı, gençlere yönelik 6 vaadin bulunduğu broşür ve büyütecin olduğu kargo paketi hazırlayarak AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, partililerle CHP'nin parti programı, gençlere yönelik 6 vaadin bulunduğu broşür ve büyütecin olduğu kargo paketi hazırlayarak AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve partililer genel merkezde bir araya geldi. Burada AK Parti Genel Merkezi'ne göndermek üzere kargo paketi hazırlandı. Kargo paketinin içerisinde CHP'nin parti programı, gençlere yönelik 6 vaadin bulunduğu broşür ve büyüteç yer aldı. Paket hazırlandıktan sonra açıklamalarda bulunan Killik, "Bugün hükümete yeni bir çağrı yapıyoruz. Size bu kargo kutusu içerisinde Cumhuriyet halk Partisi'nin parti programını, Genel Başkanımızın gençlere yönelik 6 vaadinin olduğu bu broşürü gönderiyoruz. Bir tanesini eksik de olsa yaptınız. Geri kalan 5 vaadimizi de hayata geçirebilirsiniz. Örnek alabilirsiniz. Tüm bunların yanında iyice inceleyebilmemiz için yanına bir tane de büyüteç koyuyoruz. Buradan en ince ayrıntısına kadar bakabilir, bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz" dedi.

Killik, Kredi ve Yurtlar Kurumu borç faizlerinin silinmesine ilişkin, "Gençlerin okuyabilmek için kredi almasının utancı yetmezmiş gibi bir de kendi beceriksizlikleri yüzünden artan faiz oranlarını gençlerin sırtına yüklemeye kalktılar. Ne zamana kadar? Gençlerin demokrat amcası Kemal Kılıçdaroğlu gençlere çağrı yapıp, 'bu borçları faizleriyle birlikte ödemeyin. CHP iktidara geldiğinde borçlarınızın faizini silecek diyene kadar' İşte o zaman akıllarına gençlerin sorunlarına çözüm üretmek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptıktan sonra birden uyandılar. Açıkladıkları projeye baktık, gördük ki bizim aslında aylardır söylediğimiz sözlerin bir kopyası; ama eksik bir kopyası. Gençler kendilerine bu iyiliği kimin yaptığının farkında. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yapar yapmaz Twitter'da on binlerce genç 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' yazdı ve aslında kime teşekkür ettiklerini çok net şekilde gösterdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti gençlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title