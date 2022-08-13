CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: "Gayretimiz Mücadelenize Omuz, Yüzünüze Tebessüm, Yolunuza Yoldaş Olmaktır"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Gençlik Kolları’nın mevcut üye sayısını yüzde 30 arttırdık. İllerimizdeki örgütlenme sayısını yüzde 50 oranında arttırdık. İlçe örgütlenmesini zirve noktalara çıkarmış durumdayız. Eksiksiz hale getirmek için son bir iki ayımız. Buradaki bütün arkadaşlarımıza bu ödevler ve görevler verildi. Gayretimiz mücadelenize omuz, yüzünüze tebessüm, yolunuza yoldaş olmaktır” dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "Gençlik Kolları'nın mevcut üye sayısını yüzde 30 arttırdık. İllerimizdeki örgütlenme sayısını yüzde 50 oranında arttırdık. İlçe örgütlenmesini zirve noktalara çıkarmış durumdayız. Eksiksiz hale getirmek için son bir iki ayımız. Buradaki bütün arkadaşlarımıza bu ödevler ve görevler verildi. Gayretimiz mücadelenize omuz, yüzünüze tebessüm, yolunuza yoldaş olmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da; İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de katıldı. Killik, burada yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

"GENÇLİK KOLLARI OLARAK GÖNLÜMÜZÜN CUMHURBAŞKANI SİZSİNİZ"

" Türkiye'de gençler; ekonomik sorunlarla, işsizlikle ve eğlencelerine darbe vuran zihniyetle mücadele ediyor. Konser ve festival yasakları yetmezmiş gibi üniversite öğrencilerinin mezuniyetlerine bile müdahale ediliyor. Türkiye'deki bu baskıcı ortamı sonlandıracak irade ve kararlılık bu alandaki gençlerde mevcuttur. Bu alandaki gençlerin hiçbiri torpil beklemiyor. KPSS'de soru çalmak istemiyor. Beraber, demokratik, özgürce yaşayacağımız bir Türkiye hayali içerisinde.

Sayın Genel Başkanım Gençlik Kolları olarak gönlümüzün cumhurbaşkanı sizsiniz. Millet İttifakı ortakları ile alacağınız her kararın sonuna kadar arkasındayız. En çok koşan, en çok mücadele eden, söylediğiniz talimatları yerine getirmek için gece gündüz çalışacak bizler olacağız.

"GAYRETİMİZ MÜCADELENİZE OMUZ, YÜZÜNÜZE TEBESSÜM, YOLUNUZA YOLDAŞ OLMAKTIR"

Bundan 9 ay önce gerçekleştirdiğimiz Gençlik Kurultayı'nın açılışında bizlere bir şey söylediniz. 'Hakkı da hukuku da beraber getireceğiz. Motorları maviliklere beraber süreceğiz' dediniz. O gün bunları söylerken bizden istediğiniz tek şey çok mücadele etmemiz çok çalışmamızdı. Bu 9 aylık süreçte elimizden geldiğince bu sözü yerine getirmeye çalıştık.

Gençlik Kolları'nın mevcut üye sayısını yüzde 30 arttırdık. İllerimizdeki örgütlenme sayısını yüzde 50 oranında arttırdık. İlçe örgütlenmesini zirve noktalara çıkarmış durumdayız. Eksiksiz hale getirmek için son bir iki ayımız. Buradaki bütün arkadaşlarımıza bu ödevler ve görevler verildi. Gayretimiz mücadelenize omuz, yüzünüze tebessüm, yolunuza yoldaş olmaktır."