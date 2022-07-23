CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP Gençlik Kolları üyeleri CHP Genel Merkezi'nden AKP Genel Merkezi'ne; içinde CHP Parti Programı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik altı vaadinin sıralandığı broşür ve bir büyütecin olduğu kargo paketi gönderdi. Gençosman Killik, "Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da milletimizin sorunlarını çözmek için 'Bay Kemal'i' daha fazla dinleme çağrısı yapıyoruz" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Merkezi önünde; CHP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte açıklama yaptı. Killik ve Gençlik Kolları üyeleri; AKP Genel Merkezi'ne göndermek üzere hazırladıkları kargo paketinin içine; CHP Parti Programı'nı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik altı vaadinin sıralandığı broşürü koydu. Killik, konuşmasında; "İyice inceleyebilmeniz için yanına da bir tane büyüteç koyuyoruz, bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz" dedi.

Killik, CHP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"BİRÇOK NOKTADA BİZİM SÖZLERİMİZİ DİNLEDİLER: Türkiye uzun zamandır yönetme erkini kaybetmiş ve gidişinin son günlerini yaşayan bir hükümet tarafından yönetiliyor. Yıllarca emeklilerimizin sorunlarına çözüm üretmediler. Ne zaman; CHP, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde emeklilere ikramiye sözü verdi, akıllarına emeklilere ikramiye dağıtmak geldi. Asgari ücrete zam, taşeron işçiye kadro, TRT payının kaldırılması gibi birçok noktada bizim sözlerimizi dinlediler.

AYLARDIR SÖYLEDİĞİMİZ SÖZLERİN BİR KOPYASI, AMA EKSİK BİR KOPYASI: Geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin ardından, daha sonrasında EYT hazırlıklarına başladılar. Zaten sorumlu muhalefet olmak da bunu gerektirir, halkın sorunlarını çözmek için iktidarı zorlamak. Son olarak geçtiğimiz hafta KYK kredilerinin faizlerinin silinmesi konusunda, geç de olsa dediğimiz noktaya geldiler. Gençlerin okuyabilmek için kredi almasının utancı yetmezmiş gibi bir de kedi beceriksizlikleri yüzünden artan faiz oranlarını gençlerin sırtına yüklemeye kalktılar. Ne zamana kadar gençlerin 'demokrat amcası' Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere çağrı yapıp, 'bu borçları faizleri ile beraber ödemeyin, CHP iktidara geldiğinde borçlarınızın faizini silecek diyene kadar. İşte o zaman akıllarına gençlerin sorunlarına çözüm üretmek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptıktan sonra birden uyandılar. Açıkladıkları projeye baktık gördük ki, bizim aslında, aylardır söylediğimiz sözlerin bir kopyası, ama eksik bir kopyası.

GENÇLER FARKINDA: Gençler kendilerine bu iyiliği kimin yaptığının farkında. Sayın Cumhurbaşkanı, açıklamayı yapar yapmaz, Twitter'de on binlerce genç, 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' yazdı. ve aslında kime teşekkür ettiklerini çok net bir şekilde gösterdi.

HARF HARF TAKİP EDEBİLİRSİNİZ: Bugün hükümete yeni bir çağrı yapıyoruz. Size bu kargo kutusu içerisinde; CHP'nin parti programını, genel başkanımızın gençlere yönelik 6 vaadinin olduğu bu broşürü gönderiyoruz. Bir tanesini eksik de olsa yaptınız. Geri kalan 5 vaadimizi de hayata geçirebilirsiniz, örnek alabilirsiniz. Tüm bunların yanında iyice inceleyebilmeniz için, yanına da bir tane büyüteç koyuyoruz. Buradan en ince ayrıntısına kadar bakabilir, bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz.

BAY BAY ERDOĞAN: Zaten iktidardan gitmenizi bekleyen bu halka yapabileceğiniz en büyük iyilik, giderayak kısa sürede kalan vaatlerimizi de yerine getirerek bu insanlara bir iyilik yapmanızdır. Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da milletimizin sorunlarını çözmek için 'Bay Kemal'i' daha fazla dinleme çağrısı yapıyoruz. Çünkü onların ağzına pelesenk olmuş bir cümle var: 'Bay Kemal', 'Bay Kemal', 'Bay Kemal.' Her fırsatta bunu söylüyorlar. Ama şimdi moda cümle, bay bay Erdoğan."

ANKA / Güncel