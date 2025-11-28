Haberler

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Güncelleme:
CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan, usulsüz ilçe kongreleri düzenlemesi ve partinin etik kurallarına aykırı davranışları nedeniyle CHP İstanbul İl Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kızılaslan'ın partinin tarihinde önemli olan değerlere saygı göstermediği ve iftira içerikli saldırılara göz yumması gerekçe gösterildi.

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan, CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen heyet tarafından İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ile Zeki Şen'in imzasını taşıyan ve CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan'a gönderilen yazıda, CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu olarak göreve başladıkları 2 Eylül'den bu yana usul kurallarına uygun şekilde ilçe kongrelerinin yapılmasına dair ilçe başkanlıklarına yazılı şekilde gönderilen talimatlar uyarınca Kızılaslan tarafından işlemin gerçekleştirilmediği belirtildi.

Yazıda, "Hukuka ve tüzüğümüze aykırı bu davranışlarınızla beraber 26 Kasım'da Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı binasında yapılan toplantıda, 7. genel başkanımız ve son Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iftira, hakaret ve kişilik haklarına yönelik şekilde suç oluşturacak şekilde saldırının, sizin gözünüz önünde gerçekleştiği delilleriyle birlikte kurulumuzca tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan, savaş meydanlarında kurulan partinin tüm liderlerine gösterilecek saygının, millete gösterilecek bağlılık ve saygı kadar önemli ve değerli olduğu belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Parti üyesi olarak, partimizin kurumsal kimliğine, tarihine, ahlak ve etik ilkelerine sahip çıkma görevlerini yok sayarak ve aksine bir tutumla özellikle suça temas eden eylemlerin gerçekleşmesine bilerek ve isteyerek izin vermeniz nedeniyle Parti Tüzüğümüzün 64/1, 68/1b maddeleri gereğince 'tedbirli' olarak 'geçici çıkarma' istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmenize karar verilmiştir. Bu yazının tarafınıza tebliğ olduğu tarihten itibaren 3 gün içerisinde İl Disiplin Kuruluna tedbirin kaldırılmasına dair itiraz hakkınız bulunmaktadır."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
