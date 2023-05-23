Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
CHP Gaziantep milletvekilleri mazbatalarını aldı

CHP Gaziantep milletvekilleri mazbatalarını aldı

Güncel Haberler

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya mazbatalarını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya mazbatalarını aldı.

Gaziantep Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Kasapoğlu, milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.

Milletvekili Ertuğrul Kaya, herkese teşekkür ederek, Gaziantep'e önemli hizmetler yapacaklarını kaydetti.

Törene çok sayıda partili katıldı.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Öztürkmen Milletvekili Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title