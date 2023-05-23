CHP Gaziantep milletvekilleri mazbatalarını aldı
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya mazbatalarını aldı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya mazbatalarını aldı.
Gaziantep Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Kasapoğlu, milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.
Milletvekili Ertuğrul Kaya, herkese teşekkür ederek, Gaziantep'e önemli hizmetler yapacaklarını kaydetti.
Törene çok sayıda partili katıldı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel