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CHP Gaziantep Milletvekilleri Antep Fıstığı Üreticilerini Desteklemek İçin Miting Düzenliyor

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CHP Gaziantep Milletvekilleri, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarını dinleyerek, Büyük Fıstık Mitingi'ne çağırdı. Üretim maliyetlerindeki artışlar ve düşük alım fiyatları nedeniyle mağdur olan üreticilere destek olmak amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı mitingin çalışmaları sürüyor.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekilleri; Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarını dinledi, CHP'nin 24 Ağustos'ta Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği Büyük Fıstık Mitingi'ne çağırdı.

Üretim maliyetlerindeki artışlar ve düşük alım fiyatları nedeniyle mağdur olan ve isyan eden Antep fıstığı üreticilerine destek olmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı Fıstık Mitingi'nin çalışmaları sürüyor. CHP Gaziantep Milletvekilleri; Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, 24 Ağustos'ta Gaziantep İstasyon Meydanı'nda yapılacak miting kapsamında köy ve ilçelerde ziyaretlerde bulunuyor. Nizip, Karkamış ve Oğuzeli Ziraat Odaları Başkanlarını ziyaret eden CHP milletvekilleri, fıstık tarlalarında üreticilerle de buluşuyor.

CHP'li Öztürkmen, bir fıstık tarlasında incelemelerde bulundu ve çiftçileri dinledi. Öztürkmen, "Bir yandan düşük alım fiyatları, bir yandan pahalı girdiler diğer yandan kuraklık. Gaziantep çiftçisi perişan. İktidarın yıllardır süregelen ilgisizliği çiftçilerimizi zorlu koşullara sürüklüyor. Fıstık üreticilerimiz, hak ettikleri desteği ve değeri görmüyor" diye konuştu.

Öztürkmen, Meclis'te ısrarla Türk çiftçisinin, Gaziantepli üreticinin sorunlarını gündeme getirdiklerini ancak iktidardan gerekli adımların bir türlü gelmediğini belirterek, "Ülkemizin bereketli topraklarında alın teri döken fıstık üreticilerimiz, emeğinin karşılığını alamıyor" dedi.

Büyük Fıstık Mitingi'ne çağrı

Fıstığıyla ünlü Barak Ovası'nın kuraklığın pençesinde kıvrandığını belirten Öztürkmen, ovanın hemen yanı başındaki Fırat Nehri'nin ise boşa aktığını, iktidarın yıllardır bir sulama projesi geliştiremediğini söyledi. "İktidarın 22 yıllık politikaları nedeniyle Türk tarımı bitme noktasına gidiyor. Çiftçilerimiz artık çaresizlikten 'Yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığı ağaçlarını sökmeyi düşünüyor" diyen Öztürkmen, CHP olarak fıstık üreticileriyle yan yana kol kola mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, tüm Gaziantepli üreticileri büyük Fıstık Mitingi'ne davet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Gaziantep Gaziantep Tarım Politika Güncel Haberler

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