CHP: Garanti Tutarları Güncellendi, Hazine Yükümlülükleri Artıyor

(ANKARA) -Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldığını ifade eden CHP Genel Başkan Yaradımcısı Deniz Yavuzyılmaz,"Bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü'nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü'nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli'nde 289 TL YSS Köprüsü'nde 248 TL ödemek durumda!" dedi.

CHP Genel Başkan Yaradımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 Ekim 2025 itibariyle Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldığını açıkladı. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yaparsa AKP yapar! Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı. 1 Ekim 2025 itibariyle Osmangazi Köprüsü'nde; Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.360 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.565 TL'ye yükselecek. Çanakkale Köprüsü'nde; Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.029 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 234 TL'ye yükselecek.

Avrasya Tüneli'nde; Geçen araç ücreti 225 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 289 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 64 TL'ye yükselecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde; Geçen araç ücreti 80 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 248 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 168 TL'ye yükselecek.

Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü'nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü'nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli'nde 289 TL YSS Köprüsü'nde 248 TL ödemek durumda!"