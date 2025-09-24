CHP, Filistin İçin Miting Düzenliyor

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Genel Başkanımız Özgür Özel, seçildiği günden bu yana Sosyalist Enternasyonal'deki tüm devlet başkanlarına, başbakanlara, koalisyon ortaklarına ve tüm siyasi partilere Filistin konusunda tavır almalarını, adım atmalarını isteyen mektuplar yazdı, konuşmalar yaptı ve bunun sonuçlarını da aldık. Ülkeler şu anda Filistin'i tanımaya da başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi için Filistin davası bir gelenek" dedi.

CHP, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için bugün Eyüpsultan'da Filistin'e destek mitingi düzenliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

"Türkiye demokrasisi açısından çok üzüntü verici, utanç verici günlerden geçiyoruz" diyen Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına rağmen sanki bir bağımsızmış gibi, tek başına hareket ediyormuş gibi, anayasa, yasa, seçim hukuku tanımazmış gibi hareket eden, buna cüret eden mahkeme başkanları var. Onların bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olmuş ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir biçimde karşı duran bir takım aparatları var. Ama olması gerekenler oldu. İstanbul Kongresi gerçekleştirildi.

Özgür Çelik, yönetim kurulumuz, disiplin kurulumuz yeniden görevlerinin başına döndüler. Bu, Türkiye demokrasisi açısından önemli bir gün. Tıpkı kurultayımızı gerçekleştirmiş olmamız gibi. Ama bugünün daha önemli bir tarafı daha var. O da 56. mitingimizdeyiz. Türkiye'nin bütün sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan zorluklara, yoksulluklara, yoksunluklara, hukuksuzluklara karşı durmaya çalışıyoruz. Ama bugünkü, çok kıymetli Filistin halkı için buradayız.

"Filistin halkı özgür olana ve can güvenliği sağlanana kadar biz onların yanında olmaya devam edeceğiz"

Başka siyasi partilerin temsilcileri de burada olacaklar. Genel Başkanımız Özgür Özel, seçildiği günden bu yana Sosyalist Enternasyonal'deki tüm devlet başkanlarına, başbakanlara, koalisyon ortaklarına ve tüm siyasi partilere Filistin konusunda tavır almalarını, adım atmalarını isteyen mektuplar yazdı, konuşmalar yaptı ve bunun sonuçlarını da aldık. Ülkeler şu anda Filistin'i tanımaya da başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi için Filistin davası bir gelenek. Deniz Gezmiş'lerden, Yaser Arafat'lardan, Bülent Ecevit'lerden gelen bir gelenek. Bu yönde mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin halkı özgür olana ve can güvenliği sağlanana kadar biz onların yanında olmaya devam edeceğiz."