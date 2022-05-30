CHP, kira artışlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi - Haberler

CHP, kira artışlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasını taşıyan önergede, kirada oturan dar gelirli yurttaşların, kira artışları nedeniyle ekonomik krizi daha fazla hissetmeye başladığı savunuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012 yılında vatandaşların yüzde 21,1'ini oluşturan kiracı oranının 2020 yılında yüzde 26,2'ye yükseldiğine işaret edilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatlarının Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 artış gösterdiği, İstanbul'da ise yüzde 122'ye ulaştığı kaydedildi. Artış oranının, İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde çok daha ürkütücü boyutlara ulaştığı ifade edilerek, artan kiraların, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırdığı belirtildi.

Önergede, kiralardaki artışın üniversite öğrencilerini olumsuz etkilediği, kiralarla birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıktığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlar, fahiş kira artışları karşısında kiralarını ödeyemez duruma gelmişlerdir. Bu kriz karşısında yürütme organı çaresiz kalmış, sadece fahiş kira artışları için bir ihbar hattı kuracağını önermenin dışında adım atamamıştır.

Türkiye Cumhuriyet Devleti, Anayasa'nın ikinci maddesinde tarif edildiği biçimiyle sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirmek ve bu sosyal yaraya daha fazla derinleşmeden çözüm üretmek durumundadır. Beceriksiz ekonomi yönetiminin ve yürütme organının enflasyonu ve ekonomik krizi körüklemesinin bedelini fahiş kira artışları karşısında kirasını bile ödeyemez noktaya gelen yurttaşlar çekmektedir. Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederiz."