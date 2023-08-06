CHP Etimesgut Kongresi'nde kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bugün gerçekleşen olağan ilçe kongresi sırasında kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı Faruk Özdemir (61), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın olağan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile eski ilçe başkanı Faruk Özdemir, başkanlık için yarıştı. Özdemir'in konuşması sırasında kongrede tansiyon yükseldi. Konuşmasının ardından yerine oturan Özdemir, kalp krizi geçirdi. Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Özdemir'in daha önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.