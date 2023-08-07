CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde Kalp Krizi Geçiren Faruk Özdemir Toprağa Verildi

Ankara Etimesgut'ta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe kongresi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da cenazeye katıldı.