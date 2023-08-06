CHP Etimesgut İlçe Başkanı Adayı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etimesgut ilçesinde düzenlenen kongre toplantısında İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Özdemir'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanı adayı Faruk Özmedir kongre toplantısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

CHP'nin Etimesgut ilçesinde düzenlediği kongre toplantısında İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi. 61 yaşında olan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Özdemir'in durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Etimesgut ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'e 20 dakika boyunca kalp masajı uygulandı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan sevdikleri ve partililer hastane önünde toplandı. - ANKARA