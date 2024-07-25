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CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen eylemdeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yalaz, suçlamaları reddetti ve kanunun henüz yürürlükte olmadığını belirtti.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen eylemdeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Yalaz, kendisine yöneltilen "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçunun unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını ifade eden Yalaz, "Ben o açıklamayı yaptığım zaman kanun, tasarı aşamasındaydı, halen daha kanunlaşmamıştır. Suçun maddi, manevi unsurları, hangi açıdan bakarsanız bakın, iddialar ve suçlamalar asılsızdır." dedi.

Yalaz'a açıklaması sırasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer de eşlik etti.

Olay

Hamamyolu Caddesi'nde 21 Temmuz Pazar günü yapılan eylemdeki "Tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz." sözlerini incelemeye alan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz hakkında "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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