Haberler

CHP Eski İl Başkanlığı Önünde Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

CHP Eski İl Başkanlığı Önünde Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki CHP'nin eski İl Başkanlığı binası önünde güvenlik önlemleri sürerken, eski İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, bir dostunun cenaze törenine katılacağı için kısa bir ziyaret gerçekleştirdi ve binadan ayrıldı.

SARIYER'deki CHP'nin eski İl Başkanlığı binası önündeki bekleyiş sürüyor. Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ederken, basın mensupları binanın bulunduğu noktaya tek bir noktadan alınıyor. Eski binasına kısa süreli ziyaret gerçekleştiren Tekin, bir dostunun cenaze törenine katılacağını söyleyerek binadan ayrıldı.

CHP'nin Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri sürüyor. Çevresinde bariyerler bulunan il binasının önüne basın mensupları tek bir noktadan alınıyor. Çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeki nöbeti de devam ediyor.

GÜRSEL TEKİN'DEN ZİYARET

Eski İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin, basın mensuplarına açıklama yaptı. Saat 13.30 sıralarında binaya gelen Tekin, "Sizlere söz verdiğim için geldim ancak 4 gün önce beyin kanaması geçiren bir dostumun hayatını kaybettiğini öğrendim. Onun için ayrılacağım" dedi. Açıklamanın ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 10 dakika kaldığı binadan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AYM son kararı verdi! Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı sürecek

AYM son kararı verdi! Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı sürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.