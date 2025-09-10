CHP Eski İl Başkanlığı Önünde Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

SARIYER'deki CHP'nin eski İl Başkanlığı binası önündeki bekleyiş sürüyor. Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ederken, basın mensupları binanın bulunduğu noktaya tek bir noktadan alınıyor. Eski binasına kısa süreli ziyaret gerçekleştiren Tekin, bir dostunun cenaze törenine katılacağını söyleyerek binadan ayrıldı.

CHP'nin Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri sürüyor. Çevresinde bariyerler bulunan il binasının önüne basın mensupları tek bir noktadan alınıyor. Çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeki nöbeti de devam ediyor.

GÜRSEL TEKİN'DEN ZİYARET

Eski İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin, basın mensuplarına açıklama yaptı. Saat 13.30 sıralarında binaya gelen Tekin, "Sizlere söz verdiğim için geldim ancak 4 gün önce beyin kanaması geçiren bir dostumun hayatını kaybettiğini öğrendim. Onun için ayrılacağım" dedi. Açıklamanın ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 10 dakika kaldığı binadan ayrıldı.