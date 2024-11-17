CHP, Esenyurt Belediye Başkanlığı İçin Protestolarını Sürdürüyor

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Zeliha Aksaz Şahbaz, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP meclis üyeleri ve partililer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aytekin, Esenyurt'un hakkını korumak için bir araya geldiklerini söyledi.

Aytekin, Esenyurt'a adalet gelene kadar meydanda olmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ülkede namuslularla, haklılarla, hakkı yenenlerle, hakkını alamayanlarla, mağdurlarla örgütleneceğiz. Kimseyi ayırmadan, kayırmadan, 'Bu bizdendi.', 'Bu şuraya oy verdi.', 'Bunun inancı şudur.', 'Bunun kimliği budur.' demeden, cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan, bu millete, bu ülkeye ihanet etmemiş herkesle örgütleneceğiz. Sandıkta demokratik yollarla, tıpkı 31 Mart 2024'te olduğu gibi ve daha yüksek bir oranda bu ülkede bu iktidarı al aşağı edeceğiz. Sonra kardeşlik sofrası kuracağız, o sofrada herkes olacak. O sofrada herkes hakkını alacak."