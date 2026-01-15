Haberler

CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi 8'inci Gününde Devam Ediyor... Ali Mahir Başarır: "Emeklinin Hakkını Verin. Verene Kadar Biz Buradayız"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekli aylıklarının yükseltilmesi talebiyle başlattıkları 'Meclis'i terk etmeme' eyleminin 8. gününde emeklilerin haklarını almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" nöbetinin 8'inci gününde, "Emeklinin, emekçinin hakkını burada almak istiyoruz. Onlara yakışır bir maaş talep ediyoruz. Bakana göre, şov yapıyoruz. Ama o bakanı 86 milyona şikayet ediyoruz. Biz şimdi CHP Grubu olarak buradan çıkıp komisyona gideceğiz. Orada da haykıracağız: Emeklinin hakkını verin. Verene kadar biz buradayız" dedi.

Emeklilerin aylıklarının yükseltilmesi için başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemini sürdüren CHP milletvekilleri, Genel Kurul Salonu'ndan video paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Mücadelemizin 8'inci günündeyiz. Emekli aylığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanıyor. Komisyonda mücadele edeceğiz. Emekli hakkını alana kadar nöbete devam" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"CHP Grubu'nun milyonlarca emekli için verdiği mücadelenin sekizinci günündeyiz. Emeklinin, emekçinin hakkını burada almak istiyoruz. Onlara yakışır bir maaş talep ediyoruz. Bakana göre, şov yapıyoruz. Ama o bakanı 86 milyona şikayet ediyoruz. Bakalım, bugün buraya gelecek mi, aynı cümleleri kullanacak mı? Biz şimdi CHP Grubu olarak buradan çıkıp komisyona gideceğiz. Orada da haykıracağız: Emeklinin hakkını verin. Verene kadar biz buradayız."

